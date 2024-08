Calciomercato Milan, sirene estere per un big: tifosi in ansia

Il calciomercato del Milan potrebbe veder perdere un big, con le sirene estere che sembrano essere tornate in modo insistente

Il Milan si trova in un momento cruciale della sua stagione, con l’ambizione dichiarata di tornare a competere per lo scudetto, come sottolineato dal nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato scelto proprio per riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano, ma il cammino non è privo di ostacoli.

Un nuvolone molto minaccioso però si profila all’orizzonte: le sirene estere potrebbero mettere a rischio i piani del club. Uno dei big della rosa rossonera è infatti oggetto di forti attenzioni da parte di top club europei, e la sua eventuale partenza potrebbe rappresentare un duro colpo per il progetto di Fonseca. La società, consapevole della situazione, sta lavorando per trattenere i suoi migliori giocatori, ma la preoccupazione tra i tifosi è palpabile.

Milan, Leao piace al Barcellona: la notizia

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi prezzi pregiati in questi ultimi giorni di calciomercato: secondo quanto riporta stamattina il Mundo Deportivo, il Barcellona valuta la pista Leao come rinforzo sulla corsia esterna. I blaugrana nei prossimi giorni potrebbero affondare il colpo.

Dopo esser sfumato completamente l’affare Nico Williams dall’Athletic Bilbao, ora il club valuta alternative per rinforzare ulteriormente la propria rosa: la richiesta del Milan si aggira attorno ai 90-100 milioni di euro, ma diverse contropartite aiuterebbero il Barcellona ad abbassare le pretese dei rossoneri.

Come si evince dalla notizia, nella trattativa potrebbero essere inseriti calciatori come Raphinha, Andreas Christensen, Inigo Martinez, Ferran Torres e Alejandro Balde; inoltre, i rapporti tra il Barcellona e Jorge Mendes, procuratore di Rafael Leao, possono agevolare la trattativa ad essere rapida e sostenibile alle casse blaugrana.

Il Milan ha bisogno di tutti i suoi campioni per tornare a vincere, e la dirigenza sarà chiamata a fare di tutto per mantenere intatto il proprio arsenale. La sfida è appena iniziata, e ogni decisione potrebbe essere cruciale per il futuro della stagione.

La prima partita di campionato contro il Torino, terminata con un pareggio, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Nonostante una prestazione solida, il Milan non è riuscito a concretizzare le occasioni create, e il risultato finale è sembrato insoddisfacente per l’intera piazza rossonera.

Fonseca ha mostrato subito la sua determinazione, dichiarando che il Milan ha tutte le carte in regola per tornare grande, ma è necessario che ogni giocatore sia concentrato e determinato a raggiungere questo obiettivo.