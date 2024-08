Spunta una nuova pretendente per il calciatore del Milan: la società rossonera valuta la cessione.

Dopo i diversi colpi in entrata, adesso il Milan sta operando in particolar modo sul fronte delle uscite. In questo senso, c’è un calciatore rossonero che potrebbe mettere fine alla sua permanenza all’ombra della Madonnina. Uno dei nomi più chiacchierati in quest’ultimo periodo di calciomercato è quello di Filippo Terracciano. Sul terzino sarebbe spuntata una nuova pretendente.

Terracciano saluta il Milan? Un altro club di Serie A si fionda sulle sue tracce

Il futuro di Filippo Terracciano potrebbe essere lontano da Milano. Sono diversi i rumors di mercato che stanno coinvolgendo il terzino del Milan in questa fase di mercato. In questi giorni, il profilo del calciatore classe 2003 è stato accostato al Como.

Tuttavia, in queste ore sta prendendo piede un’altra ipotesi per il futuro del calciatore ex Hellas Verona. Secondo ‘TMW’, un altro club di Serie A avrebbe mostrato un attento interesse nei riguardi di Filippo Terracciano. Il terzino rossonero sarebbe finito nei radar del Monza di Adriano Galliani.

La società brianzola, di fatto, starebbe cercando di trovare un accordo con il Milan per l’acquisto a titolo temporaneo. Quindi, dopo appena pochi mesi di rossonero, Filippo Terracciano, potrebbe partire per una nuova avventura, sempre in Serie A.

Il giovane terzino è arrivato alla corte del Diavolo nel gennaio scorso, fruttando all’Hellas Verona 4,5 milioni di euro. Adesso, il Milan potrebbe decidere di salutarlo, accogliendo le avance del Monza di Galliani. Un’ipotesi a cui il club rossonero starebbe ragionando in modo dettagliato.