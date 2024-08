Caso Bennacer, non solo Atletico Madrid: un club estero pronto all’acquisto

Novità sul caso Bennacer, non solo Atletico Madrid: sull’algerino spunta l’interesse di un altro club estero.

Il calciomercato del Milan non si è ancora arenato e mentre gli altri club provano a rinforzarsi nell’ultimo giorno di mercato, i rossoneri starebbero cercando di capire quale potrebbe essere il futuro del proprio centrocampista, protagonista dell’ultimo scudetto rossonero nella stagione 2021/22: Ismael Bennacer.

Il calciatore algerino non prenderà parte alla sfida di domani sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, ore 20:45. Bennacer non è stato convocato dal neo-tecnico portoghese per via di una gastroenterite che non gli permetterà di seguire la squadra verso Roma per disputare la terza giornata di Serie A.

Fonseca cerca la sua prima vittoria sulla panchina del Milan dopo le prime due gare di campionato contro Torino e Parma in cui ha collezionato soltanto 1 punto: troppo poco per le ambizioni del Milan in questa stagione. I rossoneri stanno valutando la situazione e intanto le sirene dell’Atletico Madrid si fanno sempre più insistenti su Bennacer. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, ci sarebbe un altro club estero che vorrebbe assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore.

Cessione Bennacer, c’è un’offerta dalla Francia: la formula dell’operazione

Giorgio Furlani insieme all’intera dirigenza rossonera starebbe valutando le reali intenzioni dei club interessati a Bennacer. Nelle ultime ore anche il Marsiglia di De Zerbi si sarebbe fatto avanti per l’acquisto di Bennacer. La compagine francese, infatti, avrebbe proposto al Milan un prestito quasi gratuito per assicurarsi il giocatore.

Per ora non è noto il grado di soddisfazione da parte della società milanista riguardo all’offerta del Marsiglia ma la mancata convocazione lascia pensare a una cessione last minute del giocatore, sempre più in orbita cessione. A preoccupare, infatti, sembrerebbe essere la condizione fisica del calciatore che, negli ultimi anni, è apparso diverse volte nella lista degli infortunati in casa Milan.

La volontà del club rossonero sarebbe quella di puntare su un giocatore più integro e pronto a lasciar il segno in una stagione ricca di impegni tra Serie A, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League. Tra le altre cose, la nuova edizione della massima competizione europea conterà almeno 8 partite per squadra contro le 6 abituali fino allo scorso anno: un altro elemento che potrebbe condurre il Milan a rivalutare la posizione di Bennacer all’interno del club in queste ultime ore di calciomercato.