Cessioni Milan, sorpresa Pobega: lo vuole la rivale

Il Milan deve fare i conti con i tanti esuberi della sua rosa. Per acquistare serve prima fare spazio, è indubbio. In questo senso, Moncada e Ibrahimovic stanno lavorando alle cessioni di diversi giocatori. Non solo Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, gli esuberi più pesanti e messi fuori dal progetto del Diavolo. I due sono stati inseriti nella rosa del Milan Futuro, in Serie C. A questi si aggiunge anche Yacine Adli, uno che non convince troppo Paulo Fonseca seppur sia completamente devoto ai colori rossoneri.

Per il francese si sta cercando una soluzione. Lui ha già rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita, e conta di convincere l’allenatore a confermarlo. Ma ad oggi sembra utopia. Oltre ad Adli, ci sono varie incognite sul futuro di Tommaso Pobega. L’ex Spezia e Torino ha buone caratteristiche ma altrettanti limiti e non è considerato da molti come un giocatore dai livelli del Milan. In questo mercato, sono state diverse le squadre a fare dei sondaggi per lui. La Fiorentina di Raffaele Palladino è stata la prima società a pensarci, seppur abbia poi virato su altri profili.

Di recente, hanno fatto qualche sondaggio ancora il Torino, e il Venezia. Ma nelle ultime ore è cruciale la notizia che dà Pobega nel mirino di una diretta rivale del Milan. Inter, Juventus? No.

Milan, via Pobega? Lo vuole Italiano

Come apprendiamo da TuttoMercatoBolognaWeb, è il Bologna l’ultimo club che sta pensando nel concreto a Tommaso Pobega. Il club rossoblù è alla ricerca di rinforzi da Champions League, e il centrocampista rossonero può avere la giusta esperienza. Attenzione, però, Pobega al momento è considerato come un’alternativa, dato che il primissimo obiettivo per la metà campo del Bologna è Cesare Casadei del Chelsea. L’ex Inter vuole tornare in Italia e ha aperto agli emiliani, ma l’ostacolo sono i blues con le alte richieste sul cartellino.

Dunque, se Casadei sarà un’operazione sfumata per il Bologna, Sartori è prontissimo a dare l’assalto a Tommaso Pobega. Per il rossonero si tratterebbe di una possibilità ghiotta per avere più spazio in campo e giocare contemporaneamente la Champions League. Ruolo centrale che al Milan gli verrebbe probabilmente a mancare. Fonseca considera altri i titolari della sua formazione, e sta aspettando anzi che arrivino nuovi rinforzi dal mercato. Per Pobega potrebbe essere molto conveniente sposare la causa rossoblu. Ma se la trattativa partirà lo scopriremo solo nei prossimi giorni.