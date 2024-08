Chiesa Milan, si apre l’incredibile scenario: la mossa dell’agente

Calciomercato Milan, si apre l’incredibile scenario che porterebbe Federico Chiesa in rossonero: le ultimissime

Il Milan ha concluso al meglio la tournée negli USA. I rossoneri, infatti, sono riusciti a battere avversari del calibro di Real Madrid, Barcellona e Manchester City. A meno di due settimane dall’inizio della Serie A, dunque, Fonseca non può che essere felice dello stato di forma dei suoi ragazzi, anche se qualcosa dal mercato continua a mancare.

La dirigenza rossonera, oltre a Emerson Royal, vuole regalare ulteriori nuovi colpi al tecnico portoghese. Fofana del Monaco continua a rimanere l’obiettivo numero uno, anche se negli ultimi giorni di mercato potrebbero anche aprirsi nuove opportunità. Una di queste potrebbe, clamorosamente, essere Federico Chiesa, messo recentemente fuori rosa dalla Juventus.

News Milan, contatto con l’agente di Chiesa: le ultimissime

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan ha contattato ieri l’agente di Federico Chiesa. I rossoneri, infatti, avrebbero perlustrato in primis la pista, per poi in seconda battuta tentare l’affondo con la Juventus.

L’ostacolo principale, però, sarebbe l’ingaggio. Le richieste contrattuali di Chiesa spaventano e non convincono il Milan. Si tratta comunque di una situazione momentanea: in questo momento, infatti, l’esterno italiano avrebbe richiesto un ingaggio molto simile a quello attualmente percepito da Rafael Leao.

Intanto, pochi minuti fa, Federico Chiesa ha rilasciato un post emblematico sui propri account social. L’attuale numero 7 bianconero ha pubblicato una sua foto con la maglia della Juventus con descrizione l’emoji dei colori bianco e nero.

Sarà una provocazione o forse un indizio per il suo futuro? Solo il tempo riuscirà a darci una risposta. Intanto la verità che noi sappiamo è che la Juventus ha deciso di non puntare più su di lui e di metterlo alla porta. Sempre secondo quanto riportato da la Rosea, anche Napoli e Lazio avrebbero sondato l’agente di Chiesa. C’è da dire però una cosa fondamentale: probabilmente solo la Premier League riuscirebbe a soddisfare le richieste dell’esterno della Nazionale. In attesa di sviluppi concreti, comunque, il Milan continua a monitorare la situazione, con la speranza di trovare una soluzione.