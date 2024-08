Chiesa-Milan, tutto vero: l’affare ad una condizione

Sorgono i presupposti per il clamoroso arrivo dell’esterno italiano in maglia rossonera, i tifosi meneghini sognano a occhi aperti.

Prosegue la preparazione del Milan in vista dell’esordio in campionato, in programma sabato alle ore 20:45. I rossoneri hanno il mirino puntato alla gara interna con il Torino di Vanoli, nella speranza di aprire le danze nel migliore dei modi. Intanto, questa sera andrà in scena l’ultimo appuntamento amichevole, contro il Monza, in occasione del Trofeo Berlusconi. La gara del Meazza permetterà ad alcuni nuovi arrivati di compiere il proprio esordio in maglia rossonera, tra cui Pavlovic e Alvaro Morata.

Messe da parte le vicende di campo, per la dirigenza meneghina è tempo di calciomercato. Il Diavolo ha da poco ufficializzato l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham, ma il lavoro in entrata non è ancora giunto al termine. La società, infatti, è alla ricerca di un centrocampista difensivo da consegnare al tecnico portoghese, ma la situazione è al momento bloccata. Un occhio di riguardo è prestato anche al fronte delle cessioni, con Pierre Kalulu prossimo al trasferimento alla Juventus. Attenzione, però, poiché non sarebbe l’unico calciatore coinvolto nell’asse di mercato con i piemontesi: nelle ultime ore sono sorte le condizioni del clamoroso arrivo di Federico Chiesa. I supporters milanisti sognano il grande colpo.

Milan, clamoroso scambio Saelemaekers – Chiesa: i dettagli

Negli ultimi giorni di mercato il Milan potrebbe definire il clamoroso arrivo di Federico Chiesa. Questa la bomba lanciata dall’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea le condizioni di un possibile scambio con la Juve. Alexis Saelemaekers, esterno di fascia rientrato a Milano dopo il prestito al Bologna, rientrerebbe come pedina di scambio nell’affare con il club zebrato. Per rendere possibile l’operazione, tuttavia, ci sarebbe bisogno di un importante sforzo economico da parte dell’attaccante della Nazionale, chiamato a ridursi lo stipendio intorno ai 4,5 milioni di euro.

Condizioni difficili, ma non impossibili per l’esterno offensivo che in caso contrario rischierebbe di trascorrere un’intera annata fuori rosa. La società meneghina piazzerebbe anche il belga, che ritroverebbe Thiago Motta dopo la splendida annata in Emilia Romagna. I tifosi rossoneri sognano l’arrivo dell’ex Fiorentina, un potenziale esaltante innesto per Paulo Fonseca che vedrebbe notevolmente aumentata la qualità sulla corsia destra. Nuovi sviluppi riguardo la vicenda arriveranno nei prossimi giorni, quando la chiusura della finestra estiva di mercato sarà sempre di più alle porte. Chiesa al Milan, attenzione al clamoroso affare.