Clamoroso Milan, ancora lo United: l’obiettivo ha aperto ai Red Devils

La Gazzetta dello Sport fornisce novità importantissime sul mercato del Milan. L’obiettivo di Moncada e Ibrahimovic ha aperto allo United.

Il Milan e il Manchester United sono diventate delle vere rivali di mercato. Il motivo lo conosciamo bene, e va innanzitutto ritrovato nel nome di Joshua Zirkzee. L’olandese ormai ex Bologna si era promesso al Diavolo, volenteroso di giocare ancora in Italia e con una big. La scelta sul Milan era stata indubbiamente condizionata dalla presenza in dirigenza di Zlatan Ibrahimovic, suo idolo di sempre. Era tutto fatto, col giocatore e col Bologna, ma le richieste di commissione degli agenti dell’attaccante hanno fatto saltare il banco. Si è intromesso prepotente lo United, che in pochi giorni ha chiuso l’affare garantendo all’entourage le cifre richieste.

I tifosi non l’hanno presa bene. Tutt’altro! Il Milan non poteva comunque piangersi addosso per aver perso il talento, e si è presto fiondato su Alvaro Morata, profilo molto diverso da Zirkzee ma di altrettanta qualità, e con più esperienza. Ma adesso, secondo quanto riferisce Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il Manchester United è tornato a mettere i bastoni tra le ruote al Milan. È piombato sullo stesso obiettivo per il centrocampo. E il giocatore ha aperto alla possibilità di trasferimento a Manchester.

Milan, anche lui ha aperto allo United: allarme per il Diavolo

Il Milan ha un grande obiettivo per la sua nuova mediana, e porta il nome di Youssouf Fofana. Non è una novità che il francese sia la prima scelta di Moncada e Ibrahimovic. L’accordo con Fofana è totale, come con gli agentI. Manca quello col Monaco, intenzionato a non privarsi del suo centrocampista per meno di 30-35 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2025. Il Milan ha più volte rilanciato, ma senza mai superare i 20 milioni, offerta ritenuta congrua data la situazione contrattuale del francese. Ma la corda si sta tirando sin troppo, e Fofana si è inevitabilmente allontanato dai rossoneri.

Nel frattempo, come scrive Luca Bianchin su X, lo United è tornato a minacciare il Milan puntando proprio il mediano del Monaco. Al momento non c’è un’offerta ufficiale, ma primi contatti positivi. Difatti, nonostante Fofana preferisca il Diavolo, ha comunque aperto ai Red Devils se l’affare non dovesse concretizzarsi. Il giornalista sottolinea che il Monaco non ha cambiato le sue richieste economiche, esagerate ma non impossibili per lo United. Gli inglesi potrebbero chiudere in poco tempo, ma solo al giusto compromesso economico. Insomma, non una bella notizia per il Milan!