Conferenza stampa Fonseca Parma Milan: “Ho scelto chi giocherà al posto di Morata”, poi su Camarda

Milan news, la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca in vista della seconda giornata di campionato contro il Parma.

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo il pareggio per 2-2 all’esordio contro il Torino. I rossoneri, infatti, domani saranno impegnati nell’ostica trasferta del Tardini, stadio che ospita le partite di casa del Parma. La squadra neopromossa ha dimostrato ampiamente di essere un avversario temibilissimo: all’esordio contro la Fiorentina hanno sfornato una grande prestazione, conclusa con un pareggio.

Direttamente da Milanello, mister Paulo Fonseca ha presentato il match valido per la seconda giornata di Serie A ai microfoni in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Fonseca: “Domani giocherà Okafor, Camarda non ci sarà”

LE SENSAZIONI – “Ci siamo allenati molto bene questa settimana. Dobbiamo solo capire che, in questo momento, abbiamo giocatori con condizioni fisiche differenti”.

CHI AL POSTO DI MORATA – “Domani giocherà Okafor perché sarà una partita diversa. Vogliamo pressare in modo differente (più alto) rispetto a quanto fatto contro il Torino. Jovic potrà essere utile nella seconda parte della partita“.

FOFANA E EMERSON ROYAL – “Sono arrivati tardi e hanno ancora bisogno un po’ di tempo per capire il nostro stile di gioco Emerson, rispetto a Calabria, è un giocatore più offensivo“.

PAVLOVIC – “Potrebbe giocare titolare domani“.

LA PARTITA – “Il Milan non può permettersi mai di lasciare una prima fase di costruzione come ha fatto il Torino. Siamo migliorati molto nel secondo tempo ma dobbiamo essere molto più costanti, soprattutto in casa. Domani mi aspetto una partita molto complicata: non devi solo giocare per vincere a Parma, servirà soffrire ed essere più aggressivi in difesa. Il Parma ha un’identità forte, con dei giocatori esterni pericolosissimi“.

CAMARDA – “Siamo molto attenti ai giovani ma non verrà domani con noi. I nostri giovani hanno qualità ma dobbiamo scegliere il momento giusto per farli giocare: questo non è il momento giusto“.

LEAO – “In certi momenti, soprattutto quando la palla è dalla parte opposta dal suo lato, deve avvicinarsi di più alla porta. Per quanto riguarda le voci di mercato è fondamentale per noi: il nostro dirigente (Furlani, n.d.r) è stato molto chiaro”.

LIVELLO DELLA SQUADRA – “Io non sono mai soddisfatto, le squadre non sono mai dei prodotti finiti. Abbiamo fatto un prestagione molto positivo ma, ora, abbiamo fatto un passo indietro. Quello che io voglio è avere la possibilità di portare tutta la squadra allo stesso livello. Non è una partita (contro il Torino, n.d.r) che può mettere in discussione tutto”.

MORATA – “Morata può tornare contro il Venezia. Prima della partita contro il Torino avvertiva già qualcosa ma gli esami non hanno rilevato nulla. Io, comunque, avevo il dubbio se farlo partire dall’inizio o meno: sulla fine ho preferito essere cauto. Lui voleva giocare dall’inizio ma gli abbiamo fatto capire che non era la scelta migliore. Credo che comunque abbiamo gestito bene la situazione“.

MERCATO – “La società, fino ad ora, ha fatto un ottimo lavoro. Onestamente penso che una squadra come il Milan deve sempre tenere aperta la possibilità di migliorare la squadra“.

LA FORMAZIONE – “Vediamo domani“.