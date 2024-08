Milan, Pavlovic si presenta: “I tifosi capiranno chi sono”, poi infiamma subito il derby

Finalmente Pavlovic: il centrale ex Salisburgo si presenta in conferenza stampa per iniziare ufficialmente l’avventura con il Milan.

Strahinja Pavlovic entra ufficialmente nel mondo Milan. Dopo una lunga trattativa e l’ufficialità maturata, il centrale serbo si presenta in conferenza stampa per iniziare la nuova avventura in rossonero “Senza Paura”, così come recita la traduzione del suo nome. Il difensore è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Fonseca.

Di seguito le sue prime dichiarazioni in rossonero sul ruolo di Ibrahimovic nella trattativa:

“Zlatan ha giocato un ruolo fondamentale. Quando c’è stato il primo contatto, io ho detto “È un club incredibile”. Ho subito iniziato a parlare con Zlatan e quindi mi convincevo sempre di più a venire. Ho capito subito quando ci tenevate e quindi non è stato difficile dire sì.”

L’ex Salisburgo è mancino, ma sa giocare anche con il destro. Le sue doti difensive sono state descritte come di seguito:

“Penso di essere un giocatore aggressivo, mi piace attaccare l’avversario. Devo parlare ancora bene con il mister. Io sono qui per dare del mio meglio. Gioco a 3 o a 4 non fa differenza, sono qui per dare il 200%.”

Tra gli idoli del passato Pavlovic ha menzionato l’ex rossonero Stam, con cui è stato avanzato il seguente confronto:

“Le persone tendono a fare paragoni tra me e Stam. Forse abbiamo giusto i capelli in comune ma per me è un grande idolo.”

Milan, Pavlovic si presenta: “Qui per sognare in grande”

Strahinja ha fatto una panoramica sul livello del campionato italiano, puntando l’occhio specialmente sul derby con l’Inter:

“Penso che in Italia ci siano squadre eccellenti. Chiaro che c’è concorrenza ma anche competizione. Ci sono cinque, sei squadre che possono competere per arrivare in cima. Ho parlato con tante persone a Milanello e tanti milanesi. L’atmosfera è già positiva. C’è comunque rispetto tra Inter e Milan e questo è molto bello.”

Malgrado l’ottimo pre campionato, ci sono grandi margini di miglioramento per la squadra ma anche per il singolo:

” Tutti miglioriamo ogni giorno. In ogni formazione, in ogni partita si può imparare, non posso ancora capire in cosa posso migliorare ma c’è sempre qualcosa. Sulla base di quello che so fare migliorerò assieme alla squadra.”

Pavlovic ha poi tracciato un bilancio sull’ambientamento:

“Mi sento veramente pronto e sono già ‘addestrato’. Ho dei sogni e quindi ho grandi obiettivi. Qui è tutto molto positivo. Il club è eccellente, Milanello è un’ottima location anche dal punto di vista delle persone. La città è molto bella e sono sicuro di divertirmi.”

Il difensore arriva in rossonero per blindare un reparto che, durante l’annata trascorsa, ha concesso troppi gol:

“Ho visto tante partite la stagione scorsa. Durante il campionato ho visto i gol subiti. Tutta la squadra deve lavorare per attacco e difesa, serve compattezza. Questo dualismo è fondamentale. Quando si gioca da mancini è un vantaggio ma perchè non ci sono tanti giocatori che fanno la stessa cosa quindi sono felice di giocare così.“

Versatilità potrebbe essere un termine accostato al classe 2001, grazie anche alle avventure passate della carriera:

“Quand’ero giovane ho ricoperto tanti ruoli, grazie anche al mio vecchio allenatore, ma sentivo che la posizione ideale era quella attuale.”

Nonostante la giovane età, Pavlovic è pronto ad affrontare il derby con l’esperienza di un veterano:

“Ho già giocato il derby di Belgrado. In quel momento sono stato fortunato perchè l’ho giocato a 17 anni e lì ho imparato a gestire la pressione. Ciò ha generato ottimi risultati e queste carte le utilizzerò nel derby a Milano.”

Tra le ambizioni del centrale c’è la simbiosi immediata con il popolo rossonero:

“Per me è fondamentale reggere il campo e mantenere i miei pregi . Spero di dimostrare chi sono e che i tifosi abbiano modo di capire chi sono. Nei vecchi club i sostenitori hanno sempre riconosciuto le mie doti.”

Nell’autunno scorso Strahinja ha incontrato sulla propria strada i rivali dell’Inter, squadra illustrata come di seguito:

“Non so se sono i migliori ma hanno tanta qualità. Ho giocato due volte contro l’Inter e conosco bene i loro attaccanti. Quell’esperienza mi aiuterà per il mio futuro a Milano.”

Al termine della conferenza, non poteva mancare una menzione speciale dedicata ai familiari:

“La mia famiglia è molto orgogliosa e sicuramente verranno alla prima contro il Torino.”

Termina così la conferenza stampa di Strahinja Pavlovic. Il serbo si trasferirà ora al nuovo Flagship Store di via Dante a Milano, per dare il primo abbraccio ai tifosi.