Il Milan crolla contro il Parma di Pecchia: mister Paulo Fonseca si mostra duro nel post match. Il tecnico lancia un messaggio alla squadra.

Un brutto Milan crolla allo stadio Ennio Tardini, andando incontro alla sua prima sconfitta stagionale. La squadra allenata da mister Paulo Fonseca è andata ko in casa del Parma di Pecchia, formazione che ha fatto sua la gara imponendosi con il punteggio di 2-1.

Non è bastata la rete di Pulisic ai rossoneri per evitare la sconfitta, i ducali hanno messo le mani sui tre punti nei minuti finali della sfida. Il Parma è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria di campionato grazie al gol realizzato da Cancellieri. Quindi, dopo il pari al debutto, il Milan porta a casa una pesante sconfitta alla seconda giornata di Serie A, la prima dell’era Fonseca.

Fonseca duro nel post gara

È un Fonseca amareggiato quello che si è presentato nel post gara dinanzi agli occhi della stampa. Il tecnico portoghese ha usato parole forti, lanciando un chiaro segnale alla squadra. L’allenatore rossonero è stato molto lucido e inciso nell’analizzare la prova dei suoi ai microfoni di Dazn.

Fonseca non ha avuto alcun tipo di dubbio nel commentare la gara: “Penso che il problema non sia solo Musah. Non abbiamo avuto capacità nel pressare una squadra come il Parma. In generale credo che abbiamo giocato davvero male, è difficile vincere le partite se non si sa difendere. Abbiamo sbagliato duelli, siamo arrivati sempre tardi. Non abbiamo giocato di squadra, abbiamo sbagliato diverse marcature preventive. Abbiamo cercato di pressare alto e abbiamo avuto problemi. Quando loro escono dalla pressione è difficile stare insieme, recuperare posizione”.

Fonseca sottolinea: “Oggi abbiamo fatto male tante cose, è stato concesso troppo al Parma. Devo dire che sono il principale responsabile. Abbiamo un problema di atteggiamento collettivo. Abbiamo lasciato creare tante situazioni al Parma e questo non può essere. Questa squadra ha un problema generale, abbiamo commesso degli errori nel pressare così come successo col Torino”.

Il tecnico rossonero ha poi ribadito il reale problema: “Abbiamo fatto fatica a restare uniti, ci siamo mostrati come una squadra passiva. Credo sia un problema di atteggiamento, energia e di voglia di giocare come un gruppo unito. Abbiamo fatto una buona pre-season, ma è sempre più facile giocare contro grandi squadre. Abbiamo avuto un cambiamento difficile da capire. In settimana ci alleniamo bene, ma poi approcciamo male alle gare. È difficile capire e spiegare questo cambio di atteggiamento”.