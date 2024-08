Dal Milan alla Juve, il giocatore ha detto sì: fissate le visite mediche

La Gazzetta dello Sport riferisce che il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento alla Juventus. L’accordo è totale. I dettagli.

Sono ore caldissime per l’asse Milano-Torino. In poche ore si è scatenato il caso mediatico del calciomercato per Juventus e Milan. I motivi li conosciamo ormai molto bene. La Vecchia Signora ha richiesto Pierre Kalulu al Diavolo come rinforzo per la sua difesa e c’è stato subito un’apertura netta all’affare. Sì, il Milan non si è opposto alla cessione del francese, a maggior ragione dopo l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham. I rossoneri hanno bisogno di sistemare la questione legata alla liste. E per uno straniero che arriva ce ne deve essere un altro che parte.

Ad ogni modo, l’offerta della Juve è arrivata celere per Kalulu, e perfezionata di ora in ora. 3,5 milioni di euro di prestito oneroso e 14 milioni di euro per il diritto di riscatto. Si era parlato di ulteriori 3 milioni di bonus, ma alla fine il tutto dovrebbe risolversi con il 10% della futura rivendita in favore del Milan. A sorprendere sono state le notizie successive che hanno parlato di un asse di mercato Milan-Juventus più ampio di quanto si pensi. Non solo Kalulu, ma anche Chiesa, Saelemaekers, McKennie e Milik sono nomi trattati dalle due dirigenze.

Intanto, però, un affare è ormai totalmente chiuso. Kalulu ha detto sì alla Juventus.

Milan, Kalulu pronto a salutare: la conferma oggi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si aspettava soltanto l’ok di Pierre Kalulu per chiudere l’affare. E nel pomeriggio di oggi il francese ha dato il suo benestare al trasferimento alla Juventus. Con tutta probabilità, l’ex Lione sarà a disposizione di Thiago Motta già per la prima di campionato, quando la Vecchia Signora sfiderà il Como lunedì 19 agosto alle ore 20.45. La rosea dice di più. Kalulu è atteso a Torino e al J Medical nelle prossime 48 ore per sottoporsi alla consuete visite mediche.

Adesso, si stanno limando solo gli ultimi dettagli tra le due società sulla cifra finale del riscatto. Ma la Gazzetta dello Sport è quasi certa che la somma finita dell’affare sarà di 18 milioni di euro.

Molti tifosi non hanno preso malissimo il trasferimento di Kalulu alla Juventus. C’è il timore che il francese possa esplodere del tutto a Torino, facendo le fortune di una direttissima rivale. Ma in generale, i fan del Milan stanno soffrendo la partenza del difensore, uno che si è sempre dimostrato legato ai colori rossoneri e alla loro causa.