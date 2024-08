Davide Calabria, info e curiosità sul veterano del Milan

Davide Calabria gioca nel Milan da 15 anni, 10 dei quali nella prima squadra. È il capitano del club e si prepara per la nuova stagione. A 27 anni è già visto come un veterano.

È cresciuto nel settore giovanile del Milan. Ha superato dubbi iniziali grazie all’incoraggiamento della madre. Ora, dopo aver vinto lo scudetto, vuole guidare il Milan verso nuovi successi.

Biografia e Carriera di Davide Calabria

Davide Calabria è nato a Brescia il 6 dicembre 1996. Gioca come difensore – terzino destro – nel Milan in Serie A ed è cresciuto nel settore giovanile del Milan.

La Crescita nel Settore Giovanile del Milan

Davide Calabria è entrato nel settore giovanile del Milan all’età di 10 anni. La sua crescita è stata supportata dalla madre, che lo ha accompagnato a Milanello. Calabria ha sviluppato le sue abilità, diventando un giocatore promettente.

Il suo esordio in prima squadra è stato a 19 anni, il 30 maggio 2015, contro l’Udinese. In quel momento, ha mostrato di essere pronto per il salto di qualità. È diventato uno dei punti fermi della difesa del Milan.

Statistiche Carriera Valore Altezza 177 cm Peso 70 kg Presenze e Reti in Carriera 258 presenze e 9 reti con il Milan Partite Giocate in Serie A 203 Partite Giocate in Coppa Italia 18 Partite Giocate in Competizioni Europee 38 Totale Reti Segnate 9 Presenze in Nazionale Under-21 19 Presenze in Nazionale Maggiore 7

Calabria si è affermato come uno dei migliori terzini destri del campionato italiano. È diventato un punto di riferimento per la difesa del Milan.

“Calabria partecipa al Mondiale U-17 negli Emirati Arabi, giocando i primi due incontri per la Nazionale Under-17.”

Ha vinto il Campionato Giovanissimi Nazionali nel 2009-2010 e il Torneo di Viareggio nel 2014. Ha anche giocato 19 partite con la Nazionale Under-21, conquistando una medaglia di bronzo.

Oggi, Davide Calabria è uno dei giocatori più affidabili del Milan. È apprezzato per impegno, costanza e doti tecniche. È infatti uno dei migliori terzini destri della Serie A.

Davide Calabria: il Capitano del Milan

Davide Calabria è diventato il nuovo capitano del club. Questo riconoscimento è un segno del suo impegno e del suo legame con il Milan. Nonostante sia giovane – ora 27enne – Calabria si è guadagnato il rispetto dei compagni per la sua dedizione e professionalità.

Il suo ruolo di capitano sarà cruciale per guidare il Milan verso nuovi successi. Calabria dovrà trasmettere ai compagni l’importanza di onorare la maglia e puntare a traguardi ambiziosi. Il suo esempio sarà fondamentale per il futuro del club.

Calabria ha espresso la sua gratitudine e l’onore di indossare la fascia da capitano, affermando: “È una delle più importanti da indossare nel calcio. Sono orgoglioso di rappresentare il Milan e di guidare questa squadra verso nuovi successi.”

Calabria è cresciuto nel settore giovanile del Milan e rappresenta i valori del club. La sua nomina a capitano è un riconoscimento del suo impegno e della sua fedeltà. È anche un segnale di fiducia nel suo ruolo di guida per la prossima stagione.

Statistiche Chiave di Davide Calabria Valore Età 27 anni Posizione Terzino Destro Esordio in Serie A 2015 Presenze con il Milan 258 Titoli Vinti 1 Scudetto

Calabria è pronto ad affrontare le nuove responsabilità come capitano del Milan. La sua determinazione e leadership saranno essenziali per guidare la squadra verso nuovi traguardi.

Davide Calabria è fondamentale per il Milan, sia oggi che domani. Nonostante l’età è visto come un leader. Ha vinto lo scudetto e ora è capitano del Milan.

Il giocatore dovrà guidare la squadra con la sua mentalità vincente. Il suo talento e impegno saranno chiave per il successo del Milan. L’obiettivo è tornare ai vertici del calcio.

Il contratto di Calabria fino al 2025 mostra quanto il Milan lo valuti. Il suo futuro è legato a quello del Milan. I tifosi sperano che vincerà altri trofei come capitano.