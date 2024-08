Debutto amaro per il Milan Futuro: rossoneri sconfitti dalla Virtus Entella, il resoconto del match

Esordio col rammarico per il Milan Futuro. La squadra under 23, al debutto assoluto, perde di misura a Chiavari contro la Virtus Entella.

Giornata storica per il mondo Milan. Per la prima volta la formazione under 23 ha disputato la sua prima gara ufficiale in un campionato italiano. Dopo il successo ottenuto sul campo del Novara in Coppa Italia Serie C, questa sera si è svolto il primo appuntamento nel girone B della terza lega italiana. Una prima uscita che rimarrà negli annali, ma non tanto per il risultato.

La squadra allenata da Daniele Bonera viene sconfitta al “Comunale” di Chiavari. La Virtus Entella guadagna i primi tre punti battendo per una rete a zero Camarda e compagni. K.o. che ci sta, specialmente guardando lo sviluppo della gara. Una sfida controllata per lunghi tratti dai biancoazzurri. Già all’alba dell’incontro si può dedurre il canovaccio. I padroni di casa vanno subito vicini al vantaggio al 3′, con Casarotto che sfiora la rete.

Dopo lo spavento iniziale, il gioco degli ospiti lievita. Il Milan tiene il pallino per buona parte dei 45 minuti, ma le chance più nitide sono ancora per i locali, che però sprecano in due circostanze. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0, nonostante il copione della partita dica tutt’altro.

Virtus Entella-Milan Futuro, decide Corbari: i rossoneri di Bonera partono male

A nove minuti dall’inizio della seconda frazione, l’Entella stappa il match con Corbari, che trova il varco giusto dopo una mischia in area di rigore. Il gol trafigge capitan Zeroli e soci che, come nel primo tempo, cercano di imporre le proprie trame, ma i locali potrebbero raddoppiare a più riprese, come in occasione del doppio errore del portiere Nava, su cui i Diavoli neri di Chiavari non sono riusciti a raddoppiare.

Il risultato però non cambia e i liguri possono festeggiare la prima vittoria in campionato. Tanto da lavorare, invece, per mister Bonera. Ancora sottotono i camioncini più attesi nell’under 23. Da registrare, tra le altre, le performance dei talenti Mattia Liberali e Francesco Camarda. Nessuno dei due ha infatti disputato una gara eccezionale.

Va voltata subito pagina per pensare al prossimo appuntamento, in cui ci saranno in palio tre punti già fondamentali. Il Milan Futuro dovrà vedersela allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno contro il Carpi. La sconfitta all’esordio farà giurisprudenza per capire su cosa può migliorare una squadra che, di fatto, è “appena nata”.