È ufficiale: l’ex Milan torna in Serie A

A poche ore dalla conclusione del mercato estivo 2024, c’è una sorpresa per il Milan. L’ex rossonero decide di fare ritorno nel massimo campionato italiano.

Il Milan spazza via la delusione dopo la sconfitta di sabato e si rende – indirettamente – ancora una volta protagonista di questa infuocata e interessante finestra di mercato estiva. Anche se non si tratta di un’operazione in entrata o in uscita dell’emisfero rossonero.

Di pochi minuti fa, infatti, è la notizia che un vecchio giocatore del Diavolo, in rosa dal 2019 al 2023, ha fatto ritorno in Serie A, ma con un’altra maglia. Ecco di chi si tratta.

Milan: ritorno in Italia per l’ex rossonero

In Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona e Milan (dove è giunto nel 2019 da Francoforte). Ora Ante Rebic, attaccante classe 1993, giocherà anche per il Lecce.

La società salentina, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore croato Ante Rebic classe 1993, nell’ultima stagione al Besiktas.”

Un occasione di riscatto, una nuova vetrina interessante per l’ex rossonero che, nel corso delle quattro stagioni disputate all’ombra della Madonnina, ha conquistato il cuore dei tifosi. 123 partite, 29 gol e 17 assist: numeri non male per il croato. Ma che non sono bastati a garantirgli la fiducia della dirigenza, complice il suo rendimento discontinuo.

Lungo il tacco dello stivale, una nuova avventura si prospetta per l’ex campione d’Italia rossonero. Ed ha tutto il sapore del riscatto.