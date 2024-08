Emerson Royal si presenta: “Il Milan lo tengo nel sangue”, poi la promessa ai tifosi

Zlatan Ibrahimovic presenta il nuovo colpo rossonero: a casa Milan è il giorno di Emerson Royal.

Emerson Royal day. Stamani, la società rossonera ha presentato alla stampa e ai tifosi il suo nuovo colpo, il terzo acquisto di questa finestra di mercato. Il Milan si è garantito le prestazioni del terzino brasiliano versando nelle casse del Tottenham circa 15 milioni di euro.

Mentre il calciatore, ufficializzato nella giornata di ieri, si è legato al Diavolo firmando un contratto fino al 2028, con opzione per un altro anno. In questa sua nuova avventura, Emerson Royal indosserà la maglia numero 22. A fare gli onori di casa è stato Zlatan Ibrahimovic, affiancando il brasiliano durante la conferenza. Il primo a prendere la parola, di fatto, è stato lo svedese. Il dirigente rossonero ha sfruttato l’occasione per parlare anche di altri argomenti che coinvolgono il Milan.

Emerson Royal si presenta al mondo Milan

Ad aprire la conferenza stampa presso Casa Milan, come già capitato nei colpi precedenti, è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dato il suo benvenuto al giocatore etichettandolo già con un soprannome molto chiaro: “Benvenuto al black panter, portiamo un giocatore che gioca con intensità e grinta, Fonseca così ha più soluzioni, con lui diventiamo ancora più forti. Siamo contenti e carichi. lui è il giorno 5. La scelta di Emerson è perchè ha equilibrio nell’attaccare e difendere. Il suo modo di giocare è perfetto per le idee di Fonseca. Noi giochiamo per attaccare, non siamo in campo per difendere i risultati ma per fare i risultati”.

Emerson Royal ha mostrato subito grande motivazione attraverso le sue prime parole da calciatore rossonero: “Il Milan era l’opzione migliore per me: lo tengo nel sangue. Posso essere attaccante e difensore, ho voglia. Il Milan ha sempre creduto in me. Nonostante io sia molto giovane sono stato un leader in tutte le squadre in cui sono stato: è nel mio carattere. Parlo molto con i miei compagni anche durante l’allenamento. Vorrei ringraziare Zlatan e il Milan per questa opportunità e per lo sforzo per portarmi qua. Voglio fare il meglio. Vengo con molta motivazione. Avete un guerriero su cui contare”.

Il nuovo acquisto ha parlato anche della figura di Ibrahimovic: Sulla figura di Ibrahimovic ha poi continuato: “Zlatan fa la differenza a livello mondiale, tutti lo sanno. Lo seguivo in tv e ha avuto una carriera incredibile: ha sempre dimostrato questa voglia di vincere. E’ stata una grande soddisfazione sapere che c’era uno come Ibra che mi stava tenendo d’occhio. Voglio ricompensare questo sforzo e voglio farlo sul campo”.

In conclusione, Emerson Royal ha spiegato il motivo nell’aver scelto la maglia numero 22: “Ha una storia con il Milan ed è stata di Kakà: in nazionale avevo questo numero. Nelle mie stagioni migliori ho avuto questo numero. La gente sa che anche il passato del numero 22 del Milan è molto luminoso: non ho parlato con lui ancora ma avere questa eredità è una delle cose più belle della mia vita”.

Nel corso della conferenza, Zlatan Ibrahimovic non ha parlato solo di Emerson Royal, ma ha toccato anche altre questioni. Lo svedese ha parlato anche di Cardinale e della trattativa con la Juventus per Kalulu. Sul proprietario del Milan, Ibra ha dichiarato: “È in città, abbiamo parlato di varie cose, niente di nuovo. Vuole che si spenda di più ma io dico di no perché bisogna dire di più”.

Mentre sul difensore francese, Zlatan ha detto:“Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra”.