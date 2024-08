Geoffrey Moncada, francese di 37 anni, è diventato un nome importante al Milan. È arrivato nel 2018 come capo scouting. Ora, è visto come un pilastro per le strategie di mercato del club.

Nonostante sia poco visibile, Moncada è fondamentale per il Milan. Ha aiutato a trovare talenti come Theo Hernandez, Ismaël Bennacer e Rafael Leao. La sua rete di scouting copre l’Europa intera.

Chi è Geoffrey Moncada?

Il misterioso capo scout del Milan

Geoffrey Moncada è un dirigente francese di grande talento, ma anche molto riservato. Prima di entrare al Milan nel 2018, ha lavorato al Monaco. Lì, a soli 29 anni, è diventato capo dello scouting.

Il Milan l’ha scelto per la sua strategia di puntare su giovani talenti. Moncada ha aiutato l’acquisto di giocatori importanti come Theo Hernandez, Ismaël Bennacer e Rafael Leao.

Moncada è un esperto nel trovare talenti. Valuta non solo le abilità tecniche, ma anche il carattere e la predisposizione dei calciatori. La sua carriera al Monaco è stata molto di successo.

Informazioni su Geoffrey Moncada Dettagli Anni di esperienza nel ruolo di capo scout 12 anni Età attuale 35 anni Nazionalità Francese Anni al Milan 4 anni (dal 2018) Principali acquisti effettuati Theo Hernandez, Ismaël Bennacer, Rafael Leao

Il lavoro di Geoffrey Moncada è cruciale per il Milan. Aiuta a costruire una squadra forte per il futuro. La sua abilità nel trovare talenti emergenti è una grande risorsa per il club.

L’ascesa di Moncada nel Milan

Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, Geoffrey Moncada è diventato più importante al Milan. L’amministratore delegato Giorgio Furlani gli ha dato un ruolo più grande nelle strategie del club.

Moncada è il responsabile dello scouting del Milan. Ha una rete di 13 osservatori in tutto il mondo. Lavora con la proprietà RedBird, che usa l’analisi dei dati per scegliere i giocatori.

Il suo lavoro ha aiutato a portare giocatori come Mike Maignan, Charles De Ketelaere, Sergino Dest e Malick Thiaw. Moncada vuole portare avanti il Milan con giovani talenti e una gestione sostenibile.

“Il mio approccio si basa sulla valutazione approfondita delle potenzialità dei giocatori, non solo sui dati statistici. Analizzo ogni aspetto, dalla situazione familiare al comportamento in campo, per individuare i profili adatti al progetto del Milan.“

Moncada è salito rapidamente di livello al Milan. Ora, come capo scout, ha una rete di osservatori e lavora stretto con la proprietà. Così, riesce a trovare i talenti del futuro per il Milan.

Statistiche chiave Valore Età di Geoffrey Moncada 32 anni Anno di ingresso nel Milan 2018 Numero di osservatori coordinati 13 Acquisti di successo nel Milan Maignan, De Ketelaere, Dest, Thiaw

La sua strategia di scouting e la capacità di trovare giovani talenti a buon prezzo sono fondamentali per il nuovo Milan di Elliott e RedBird.

Geoffrey Moncada e la strategia del Milan

Geoffrey Moncada è il capo scout del Milan. È fondamentale per la strategia del club. Ha portato il Milan a valorizzare giovani talenti a costi bassi.

Moncada ha una vasta rete di scouting in Europa. Valuta i calciatori non solo per le loro abilità, ma anche per carattere e predisposizione. Così, ha trovato giocatori come Theo Hernandez e Rafael Leao.

Ha lavorato con Maldini e Massara, e ora lavora con Furlani e Ibrahimovic. Questo team ha aiutato il Milan a costruire una squadra forte senza spendere troppo.

Indicatori Chiave Valore Stagioni al Milan 5 Età 37 Rete di Scouting Francia, Europa Centrale, Scandinavia, Sud America Ruolo Capo scout Milan Talenti Scoperti Kylian Mbappé, Theo Hernandez, Rafael Leão

La strategia di Geoffrey Moncada mira a crescere i talenti emergenti. Questo approccio fa del Milan un club competitivo e controlla i costi.

“Geoffrey Moncada è il cuore della nuova strategia di mercato del Milan, orientata alla valorizzazione di giovani talenti a costi contenuti.”

Geoffrey Moncada è diventato fondamentale per il Milan. Con la sua esperienza e la sua rete di scouting, trova talenti a buon prezzo. Questo aiuta il Milan a vincere il campionato.

Moncada valuta i giocatori con attenzione, pensando anche al loro carattere. Questo fa parte della filosofia del Milan, che punta sulla sostenibilità e sui giovani talenti. Nonostante il suo ruolo sia poco conosciuto, Moncada è sempre più importante nel Milan.

Moncada e il Milan puntano su giocatori come Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao. Questo mostra una visione di futuro per il club. Il rinnovo di Hernandez e l’arrivo di Paulo Fonseca saranno importanti passi avanti. Moncada è chiave per il successo del Milan nel mercato.