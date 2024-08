Giorgio Furlani, info e curiosità sul dirigente del Milan

Scopri chi è Giorgio Furlani, l’amministratore delegato del Milan. Carriera, curiosità e dettagli sulla vita del dirigente rossonero

L’attuale amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è al centro dell’attenzione. Questo è grazie al passaggio di proprietà del Milan da Fondo Elliott a RedBird Capital Partners. Nato a Milano nel 1979, Furlani è diventato il nuovo AD del Milan nel dicembre 2022.

Ha preso il posto di Ivan Gazidis. Il passaggio societario è avvenuto alcuni mesi prima. Furlani è entrato nel Consiglio di Amministrazione del Milan nel 2018. Lì ha lavorato con Gazidis per la rinascita del club.

Il profilo di Giorgio Furlani è ricco di esperienze. Ha una solida formazione accademica. Ha lavorato in settori finanziari e gestione degli asset. Ha lavorato in Lehman Brothers, Silver Point Capital e Apollo Management.

Chi è Giorgio Furlani?

Giorgio Furlani, nato nel 1979 a Milano, è un amministratore delegato del Milan. Si è laureato in Economia e Finanza all’Università Bocconi. Poi ha ottenuto un Master in Business Administration alla Harvard Business School.

Ha iniziato la sua carriera nel 2003 alla Lehman Brothers come analista. Poi è passato in società di investimento come Silver Point Capital e Apollo. Qui ha acquisito esperienza nel settore finanziario.

Profilo biografico di Giorgio Furlani

Nel 2010, Giorgio Furlani è entrato nel Fondo Elliott. Lì è stato portfolio manager per dodici anni. Durante questo periodo, ha aiutato nel passaggio di proprietà del Milan da Berlusconi a Yonghong Li e poi da Elliott nel 2018.

Da membro del Consiglio di Amministrazione dell’AC Milan dal 2018, Furlani ha aiutato il club a raggiungere successi importanti. Tra questi, il rientro in Champions League e la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022.

Nel dicembre 2022, Giorgio Furlani è diventato il nuovo amministratore delegato del Milan. Ha preso il posto di Ivan Gazidis. Ora, Furlani si occupa di progetti come il nuovo stadio a San Donato e di crescita e sostenibilità per il club.

La carriera di Giorgio Furlani

Giorgio Furlani è un dirigente del Milan con una carriera piena di successi. Ha studiato Economia e Finanza all’Università Bocconi e poi ha fatto un Master in Business Administration a Harvard.

Ha iniziato a lavorare come analista a Lehman Brothers, una banca che ha fallito nel 2008. Poi è passato in società di investimento come Silver Point Capital e Apollo. Qui ha acquisito esperienza nel settore finanziario.

Nel 2010, Furlani è entrato nel Fondo Elliott. Questo lo ha portato a lavorare con il Milan, prima con Yonghong Li e poi con Elliott. Nel 2018, è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione del Milan.

Da allora, Furlani ha lavorato con Elliott, supportando il Milan. Ha aiutato il club a raggiungere successi importanti. Ha gestito i rapporti con l’UEFA e ha lavorato al progetto del nuovo stadio.

Giorgio Furlani e la passione rossonera

La passione di Furlani per il Milan

Giorgio Furlani, l’Amministratore Delegato del Milan, è un grande tifoso rossonero. Sin da giovane, andava spesso allo stadio di San Siro. Questo luogo gli è molto caro.

Però, riconosce che lo stadio ha bisogno di essere modernizzato. Vuole che diventi un luogo di eventi e intrattenimento, oltre che casa del Milan.

Furlani ha sempre amato il Milan. Ha mostrato le sue emozioni da tifoso in diverse occasioni. Un momento importante è stato al Ferraris, dove ha esultato dopo la vittoria del Milan sul Genoa.

Questa passione per il Milan influenza anche la sua gestione. Furlani vuole rafforzare il brand del Milan in tutto il mondo. Ha un occhio di riguardo sul mercato americano e mira a migliorare il club in Serie A e in Europa.

Statistiche Valore Età media degli stadi di Serie A 61 anni Età media degli stadi di Serie B 67 anni Età media dei calciatori impiegati dal Milan in Serie A 25,9 anni Fanbase potenziale del Milan nel 2023 567 milioni di persone Nuove opportunità professionali create dal Milan dal luglio 2023 Circa 30, con un’età media di 28 anni

Giorgio Furlani ha preso il timone da Ivan Gazidis, l’ex amministratore delegato del Milan. Nonostante le indagini recenti, Furlani ha mostrato ambizioni per il futuro del club.

Il Milan seguirà la strada tracciata nelle ultime stagioni, con un occhio di riguardo alla crescita e al progetto di un nuovo stadio. Furlani, con la sua esperienza in economia, è visto da Gerry Cardinale come il CEO perfetto per portare il Milan in Europa.

Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di Furlani al Milan. Ma è chiaro che vuole portare avanti il club, mantenendo alta la passione dei tifosi.