Il figlio di Ibrahimovic decisivo come il papà: subito doppietta in Primavera – VIDEO

Anche il Campionato Primavera è aperto i battenti: in campo il Milan del neo tecnico Guidi, contro l’Udinese.

In questo weekend post ferragosto, a ripartire non sono solo i Campionati italiani più importanti a ripartire: ieri, infatti, ha riaperto i battenti anche il Campionato di Primavera 1. In campo questa mattina c’è anche il Milan, allenato dal nuovo tecnico Federico Guidi, che è subentrato ad Ignazio Abate. I rossoneri affrontano l’Udinese, fuori casa: la formazione del Diavolo è partita subito forte, grazie ad uno scatenato Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan.

Milan, Ibrahimovic Junior incanta subito: doppietta in Primavera

Maximilian Ibrahimovic, figlio classe 2006 di Zlatan, ha cominciato a vestire i colori rossoneri nel 2022, aggregandosi alle giovanili del Milan. Sul finire della scorsa stagione, Ibra Junior era già stato convocato da Abate in Primavera, ma per questa stagione lo svedese sarà una pedina fondamentale per la rosa di Guidi.

Il nuovo tecnico rossonero lo ha schierato titolare per la prima giornata del Campionato di Primavera 1, contro l’Udinese, e Maximilian ha risposto subito presente: per lui subito una doppietta, proprio contro i friulani, squadra a cui Zlatan ha segnato il suo ultimo gol con la maglia rossonera, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Il Milan è pronto ad aprire una nuova era Ibrahimovic, questa volta con il figlio di Zlatan, Maximilian: il futuro del giovane attaccante si prospetta piuttosto spumeggiante.