Il futuro di Calabria è in bilico: i segnali del Milan non lasciano dubbi

Futuro incerto per Davide Calabria. Il capitano del Milan può realmente mettere fine alla sua avventura in rossonero.

Il futuro di Davide Calabria ha diversi punti interrogativi a cui il Milan per ora non ha ancora trovato delle risposte. I dubbi sul capitano rossonero derivano dal suo attuale contratto, che ha come data di scadenza giugno 2025. Per ora, la trattativa per il rinnovo sembrerebbe essere stata messa in stand-by, non lasciando presagire nulla di buono.

Il Galatasaray sta provando a sfruttare l’occasione, facendo arrivare delle palesi avance al calciatore. La società turca, infatti, avrebbe avanzato un’offerta molto allettante al capitano del Milan, mettendogli sul tavolo un ingaggio ben più alto di quello che lui percepisce tuttora in rossonero. Proposta che sarebbe stata declinata dal terzino. Tuttavia, il Galatasaray non ha alcuna intenzione di darsi per vinto, continuando a spingere per persuadere il giocatore.

Il Galatasaray spinge per Calabria: i segnali dal Milan sono chiari

Nonostante il forte apprezzamento da parte del club turco, Davide Calabria sembra voler rimanere fedele ai colori del Milan. Tuttavia, i segnali che starebbe indirettamente lanciando la società rossonera non lascerebbero spazio ad interpretazioni.

In queste ore, il Milan sta cercando di chiudere definitivamente la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal. Salvo clamorosi colpi di scena, il terzino dovrebbe vestire rossonero. Con l’approdo del brasiliano e lo spostamento di Kalulu sulla corsia di destra, Davide Calabria presto potrebbe trovarsi alle strette, vedendosi obbligato a prendere seriamente in considerazione l’idea di lasciare Milano in questa estate o a fine contratto.

Secondo Sky Sport, il Galatasaray starebbe spingendo forte per assicurarsi le prestazioni di Davide Calabria. Nonostante il no ricevuto alla prima offerta, i turchi sarebbero propensi a farsi nuovamente avanti per crearsi uno spiraglio nelle scelte future del giocatore. Il Galatasaray, di fatto, avrebbe voglia di trasformare il proprio interesse in una vera e propria operazione di mercato.

Il principale artefice che potrebbe aprire le porte della cessione di Davide Calabria è appunto Emerson Royal. Il Milan ha deciso di puntare su un terzino nuovo, di gamba e qualità. Il calciare brasiliano dovrebbe essere il terzo colpo di mercato del Milan, l’accordo con il Tottenham è ad un passo.

Le parti sono ai dettagli e secondo Sky Sport, balla solamente di pochi milioni la differenza tra domanda e offerta. Il club rossonero ha messo sul tavolo 14 milioni, mentre gli Spurs punterebbero a chiudere l’affare sui 15 più bonus. Il margine di distacco si è assottigliato notevolmente con l’avanzare dei contatti, decisiva la volontà del brasiliano. Emerson Royal vuole vestire rossonero in vista della nuova stagione.