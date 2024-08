Il Milan crolla a Parma: il dato è da brividi!

Dopo il 2-2 di San Siro contro il Toro, il Milan cade a Parma: un dato fa tremare, non accadeva da più di 10 anni

Dopo l’addio di Pioli, il Milan ha deciso di virare su Paulo Fonseca, convinti delle capacità del tecnico portoghese di trarre il massimo dalla rosa a sua disposizione. Dopo un inizio in cui ha incontrato molta freddezza dal popolo rossonero, il buon precampionato del Milan ha riacceso l’entusiasmo nella Milano del diavolo, che ha risposto con un sold out alla prima a San Siro con il Torino.

L’esordio stagionale non è stato dei migliori, evidenziando molte delle lacune che la squadra presentava anche durante l’ultima fase del ciclo Pioli. In particolare, a destare preoccupazioni è stato il centrocampo, apparso incapace di fare filtro e di attuare coi giusti tempi il pressing ultra offensivo che vuole Fonseca.

Il match odierno con il Parma ha aumentato in maniera esponenziale i problemi già fatti vedere con il Torino: squadra lunghissima, terzini costantemente fuori posizione, centrocampo inesistente in fase difensiva. Se il quadro sembra tragico, con alcuni tifosi che chiedono già la “testa” di Fonseca, c’è un dato che fa rabbrividire.

Milan, inizio shock: non accadeva da più di 10 anni

Alla vigilia dell’esordio di questo campionato, era molto difficile immaginare il Milan con un solo punto racimolato dopo Torino e Parma. La realtà invece è molto crudele e l’unico punto fatto dal nuovo Milan di Fonseca è arrivato dopo una rimonta in pieno recupero in casa con il Torino.

A rendere più cupo tutto il quadro arriva un dato, offerto da OptaPaolo: era dalla stagione 2011/12 che il Milan non vinceva alcuna delle prime due gare giocate in una stagione di Serie A – anche in quel caso ottenne un solo punto dopo due giornate. In quella stagione, con Allegri in panchina, alla fine dell’anno arrivò il tricolore.

Fonseca ha comunque alcune attenuanti dalla sua: la squadra risulta ancora appesantita dai carichi estivi, Morata ha già subito uno stop per infortunio e gli altri nuovi acquisti sono appena arrivati a Milano e sono in ritardo di condizione. Ciò che preoccupa maggiormente però è la tenuta difensiva della squadra, esposta ripetutamente alle scorribande di Mann e Mihaila prima e di Cancellieri poi.

La sfida di Fonseca sarà quella di inserire il più velocemente possibile Fofana, unico centrocampista in rosa capace di reggere il centrocampo e di fare da filtro, uno dei problemi principali di cui ha sofferto il Milan in queste prime due partite.