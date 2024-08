Il Milan ha deciso: no alla cessione

Posizione netta del Milan in merito alle indiscrezioni di mercato: i rossoneri non ne vogliono sapere, nessun dubbio

Manca sempre meno alla chiusura di questo calciomercato estivo. Per il Milan è stato un inizio un po’ in sordina, soprattutto a causa della trattativa saltata per Zirkzee, ma poi la società è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi.

Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana erano i nomi scelti per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca e sono arrivati tutti, per una spesa totale di circa 70 milioni.

Poca roba, invece, l’incasso dalle uscite: la cifra più alta è arrivata dalla cessione di Brescianini all’Atalanta grazie al 50% di rivendita in accordo con il Frosinone.

I tifosi temevano un addio importante come lo scorso anno con Tonali, ma non c’è stata un’occasione concreta.

E, a proposito, nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Barcellona per Leao – notizia nata, rilanciata e confermata più volte in Spagna – ma la posizione del Milan in merito è molto chiara.

Leao-Barcellona, la posizione del Milan: idee chiare

La posizione del Milan in merito a queste indiscrezioni su Leao è sempre stata molto chiara: a meno di offerte indecenti, e cioè vicine al valore della sua clausola rescissoria (175 milioni), non c’è nessuna possibilità di cessione.

Posizione confermata nelle ultime ore anche da Sky Sport, che ha ribadito la forte volontà dei rossoneri di trattenere il talento portoghese, sempre più al centro del progetto.

Leao gode di grandissima stima in quel di Barcellona, in particolare dal suo connazionale Deco, direttore sportivo blaugrana.

Il Milan però non ne vuole sapere, soprattutto quando manca così poco alla fine del mercato.

Non ci sarebbe tempo e modo per trovare un sostituto, e questo sarebbe un grosso problema per una squadra che, a detta di Ibrahimovic e di Fonseca, ha l’ambizione e la voglia di vincere.

Rafa resterà quindi (a meno di clamorosi colpi di scena, ovviamente); sarà la sua sesta stagione con la maglia del Milan, e sarà per lui un anno speciale sotto molti aspetti.

La società e i tifosi lo considerano l’uomo più importante della rosa, il valore tecnico più grande insieme a Theo Hernandez e a Mike Maignan.

Sono loro i tre top player di questa squadra e non c’è alcuna intenzione di privarsene.

Leao continuerà quindi ad illuminare San Siro, con la speranza di vedere un salto di qualità in campo (con le nuove indicazioni tattiche di Fonseca) e nella mentalità.