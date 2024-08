Il Milan insiste per l’obiettivo di mercato: Furlani pronto ad accontentare Fonseca

Il Milan resta in pressing sul pupillo di mercato del tecnico Paulo Fonseca: Giorgio Furlani è pronto a soddisfare le aspettative del mister.

Dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il Milan adesso è pronto a focalizzarsi sul colpo in mediana. Il prossimo reparto che il club rossonero vorrebbe rinforzare è appunto il centrocampo, con l’intento di soddisfare in pieno le aspettative di mister Paulo Fonseca. La priorità tra le file della società lombarda rimane sempre la stessa, nonostante le difficoltà che tuttora frenato il Diavolo.

Il principale obiettivo del Milan si chiama Youssouf Fofana. La società rossonera starebbe continuando a nutrire le proprie speranze per l’esito positivo dell’operazione. Il centrocampista francese classe 1999 sposa in pieno il prototipo di mediano che il Milan vuole mettere nelle mani di Fonseca. Lo stesso allenatore del Milan è uscito allo scoperto, confermando l’interesse per Fofana in occasione del match amichevole disputato contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. La dirigenza rossonera sta lavorando per rendere felice il proprio tecnico, ma sopratutto i tifosi.

Milan pronto a chiudere l’operazione Fofana

Mister Paulo Fonseca è stato molto chiaro e schietto al termine della sfida amichevole contro il Monza, palesando ai microfoni di Mediaset il proprio interesse e quello del Milan per Fofana: “Per me è facile parlare di mercato perché manca solo un giocatore. Tutti gli altri che volevamo sono qui. Devo confessare che adesso abbiamo tanti giocatori e dobbiamo far uscire qualcuno. Il mediano che vogliamo è Youssuf Fofana”.

Il centrocampista francese starebbe attendendo una mossa proprio da parte del Milan, società con la quale avrebbe già un’intesa di massima sull’ingaggio. Per il calciatore, infatti, sarebbe pronto da tempo un contratto quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Resta ancora considerevole, invece, la distanza tra Milan e Monaco.

I rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20 milioni, cifra ritenuta importante dai rossoneri per un calciatore che andrà in scadenza di contratto nel 2025. La proprietà presieduta da Gerry Cardinale, di fatto, non ha alcuna voglia di accontentare appagare le richieste del Monaco che chiede intorno ai 30/35 milioni di euro. Valutazione considerata dal Milan fuori mercato non per il valore del giocatore, bensì della sua attuale condizione contrattuale.

In attesa che si sblocchi la trattativa, Fofana continua ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo dopo essere stato escluso dal Monaco per il trofeo Gamper contro il Barcellona. Nonostante le invitanti offerte arrivate dalla Premier League, il mediano francese avrebbe fatto sapere ai propri agenti di voler vestire la maglia del Milan.

Proprio del futuro di Fofana si è espresso il direttore sportivo dei monegaschi, Thiago Scuro. Il ds del Monaco ha fatto il punto della situazione ai microfoni dell’Equipe: “Se non ha intenzione di rimanere non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere il trasferimento giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo, sempre con un approccio rispettoso”.

Il Milan dovrebbe intensificare i contatti in questi giorni, con l’intento di smussare gli angoli della trattativa col Monaco. La chiusura del mercato si avvicina e i monegaschi potrebbero decidere di cedere alla corte del Diavolo per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero.