Il Milan non molla la presa: Furlani vuole affondare il colpo

Il Milan continua ad essere in pressing sul giocatore: Giorgio Furlani vuole regalarlo a mister Paulo Fonseca.

Sono giorni alquanto frenetici questi per il Milan. Gli operatori di mercato del club rossonero stanno lavorando incessantemente per puntallare al meglio la rosa, con l’obiettivo di soddisfare ogni tipo di esigenza tecnico tattica di mister Paulo Fonseca. L’organico rossonero per adesso è stato rinforzato con due acquisti di ottima caratura, come Morata e Pavlovic. In queste ore, il Milan sta formalizzando anche quello che sarà il terzo colpo rossonero, che prende il nome di Emerson Royal.

Il Milan si sta muovendo con attenzione in questa finestra di mercato, cercando di portare alla corte di Fonseca delle pedine funzionali alla sua filosofia di gioco. Tra le idee della società lombarda c’è anche anche quella di portare all’ombra della Madonnina un nuovo centravanti. Il club rossonero ha tutte le intenzioni di mettere nelle mani del neo allenatore del Milan una degna alternativa di Alvaro Morata. Il nome in pole position sembrerebbe continuare ad essere quello di Tammy Abraham. Infatti, il club rossonero starebbe proseguendo la fase interlocutoria con la Roma per cercare di trovare quanto prima un’intesa.

Milan in pressing su Abraham: un rossonero può sbloccare l’affare

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan starebbe continuando ad alimentare i propri contatti con la Roma per Tammy Abraham. Nonostante sia reduce da un brutto infortunio al ginocchio, la società rossonera avrebbe scelto il centravanti inglese per il ruolo di vice Morata.

Lo stesso Paulo Fonseca starebbe sollecitando la società a chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Il Milan starebbe facendo degli attenti ragionamenti sulla formula, ma senza particolare fretta. A dare sicurezza ai lombardi per la riuscita dell’operazione è proprio la volontà di Abraham. Il giocatore vuole vestire rossonero, lo ha dimostrato accantonando le recenti offerte arrivategli dalla Premier League.

Il club lombardo vorrebbe arrivare alla stretta di mano sulla base di un prestito con diritto di riacquisto, mentre la Roma sarebbe più propensa a cedere il calciatore a titolo definitivo. Nel frattempo che si trovi una quadra sulla formula, la società giallorossa avrebbe fissato il prezzo intorno ai 25/30 milioni.

La dirigenza rossonero sta cercando la giusta soluzione per venire a capo dell’operazione. Una di queste potrebbe avere un nome ed un cognome: Alexis Saelemakers. Tra le diverse contropartite offerte dal Milan per far abbassare il costo del cartellino, la Roma avrebbe puntato gli occhi sul duttile calciatore belga.

Alexis Saelemakers è reduce da una buona stagione in prestito al Bologna, squadra con la quale si è ritagliato un ruolo da protagonista nella fatidica cavalcata rossoblù verso la Champions League. Il belga sta attirando l’attenzione anche in questo precampionato, tanto dal mettere in difficoltà Paulo Fonseca nelle scelte relative agli elementi su cui puntare per la nuova stagione.

Mister Fonseca, di fatto, vorrebbe trattenerlo. Ma qualora Alexis Saelemakers sarebbe l’unica opzione per sbloccare l’affare Abraham, il tecnico portoghese potrebbe comunque decidere di acconsentire alla scambio privandosi di uno dei giocatori che più lo ha colpito dal suo approdo sulla panchina rossonera.