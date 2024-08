Il Milan rallenta per Samardzic: le pretese dell’Udinese spiazzano i rossoneri

L’Udinese non ha voglia di fare alcun tipo di sconto al Milan per Lazar Samardzic: la società rossonera mette un freno all’operazione.

Lazar Samardzic è da tempo diventato uno dei giocatori più chiacchierati in casa Milan. La società rossonera starebbe seriamente prendendo in considerazione le qualità del centrocampista serbo per innalzare il tasso tecnico della mediana. Il calciatore classe 2002 piace e non poco alla dirigenza lombarda, ma sopratutto a mister Paulo Fonseca.

Non solo attacco e difesa, le intenzioni del Milan sono quelle di rinforzarsi anche a centrocampo. Per riuscire nell’intento, il club rossonero avrebbe riposto il proprio interesse nei confronti di Fofana ma anche di Samardzic. La compagine lombarda ha tutta la voglia di portare il centrocampista serbo al cospetto di Fonseca. Tuttavia, la trattativa per adesso sembra far fatica a prendere la giusta direzione.

Il Milan rallenta per Samardzic: rossoneri frenati dalle pretese dell’Udinese

Lazar Samardzic rimare uno dei primissimi nomi nella lista della “spesa” di mercato del Milan. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club rossonero avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del calciatore. Il centrocampista serbo, infatti, avrebbe dato via libera per il trasferimento in rossonero.

È questa la tattica adottata dal Milan in questa finestra di mercato, raggiungere l’accordo economico prima con il giocatore e poi eventualmente con la società di proprietà. Nonostante il si ottenuto dal centrocampista, la compagine rossonera si è vista stoppata dalle pretese dell’Udinese.

Nonostante l’accordo tra il Milan e gli agenti del calciatore, l’operazione sembrerebbe aver subito una frenata per un motivo preciso. La società friulana avrebbe avanzato una richiesta di circa 20 milioni più bonus, cifra ritenuta alquanto esagerata dalla dirigenza milanese che avrebbe comportato ad un rallentamento da parte degli uomini di mercato dei rossoneri su questa pista.

Tuttavia, il club lombardo proverà a fare leva sulla volontà del giocatore per trovare il giusto compromesso con l’Udinese, ma senza particolare fretta. Lazar Samardzic avrebbe manifestato una volontà molto nitida, che non lascia spazio ad interpretazioni. Il centrocampista serbo, seguito anche da Lazio e Fenerbache, vorrebbe rappresentare i colori rossoneri in vista della prossima stagione.

L’Udinese però al momento non si smuove dalla propria posizione, fortificandola ancor più con le parole del Group Technical Director, Gianluca Nani, ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente bianconero ha lanciato un chiaro avviso alle pretendenti di Samardzic e quindi anche al Milan.

Nani è stato chiaro e inciso sulle voci legate al serbo: “Samardzic è un giocatore forte non mi stupisco che ci sia interesse, mi meraviglierei del contrario. E’ vero che è un calciatore ricercato, è vero che abbiamo avuto richieste di informazioni e offerte per noi è importante, vorremmo che chi lo cerca lo considerasse come lo consideriamo noi. Siamo contenti di averlo non cerchiamo di venderlo. Se arriva l’offerta congrua, ci sediamo e discutiamo”.