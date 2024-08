Infortunio Morata, tempi di recupero: l’obiettivo del Milan è chiaro

Infortunio muscolare per Morata, ecco il programma per il suo rientro in campo. Tutti i dettagli sui tempi di recupero

Dopo la gioia per il primo gol al debutto contro il Torino, per Morata è arrivata una brutta notizia: l’infortunio muscolare.

Le condizioni dell’attaccante non erano delle migliori anche prima della partita di campionato: anche per questo Fonseca non lo aveva schierato dal primo minuto, ma poi il match si è messo male ed è servito il suo ingresso in campo.

Evidentemente lo sforzo ha peggiorato le sue condizioni: ieri si è sottoposto ad ulteriori accertamenti, i quali hanno evidenziato una lesione al retto femorale.

Quando sarà disponibile per il ritorno in campo? Al momento c’è una certezza: Morata salterà sicuramente le partite contro Parma e Lazio, le prossime due prima della sosta.

Inoltre, ovviamente lo spagnolo non parteciperà nemmeno alle partite di Nations League con la Spagna.

Quando rientra Morata, il programma del Milan

Il rientro in campo di Morata potrebbe avvenire contro il Venezia alla quarta giornata di campionato, ma non è detto.

La società infatti non vuole correre rischi visto che, dopo la sosta, la stagione entrerà subito nel vivo con le prime partite di Champions League e il derby contro l’Inter.

Ecco perché, se dovesse esserci anche il minimo dubbio, lo spagnolo non giocherà nemmeno contro il Venezia, così da essere pronto per i match successivi.

Insomma, non si corrono rischi. Morata è un elemento troppo importante per questa rosa e c’è la forte volontà di vederlo in campo nelle partite fondamentali della stagione.

Il giocatore, come detto, non andrà nemmeno in Nazionale ma anzi resterà a Milanello a fare terapie e a lavorare per recuperare nel miglior modo possibile.

Al suo posto, a Parma, dovrebbe partire dal primo minuto ancora Luka Jovic, proprio come è accaduto contro il Torino.

Attenzione però a Noah Okafor, l’eroe della prima giornata di campionato: lo svizzero è in constante crescita e potrebbe scalare le gerarchie in breve tempo, occhio quindi alla possibilità di vederlo dal primo minuto subito al Tardini.

L’ex Salisburgo ha tutte le carte in regola per fare l’attaccante e quindi il vice Morata, anche se lui è arrivato un anno fa con la nomea del sostituto di Leao.

In panchina a Parma potrebbe andarci anche Francesco Camarda, così da avere ancora un’altra alternativa per l’attacco se dovesse esserci necessità.

Insomma, la strategia del Milan è chiara ed è tutto sotto controllo per gestire al meglio l’infortunio di Morata.