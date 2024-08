Lapo Nava, tutto ciò che non sai sul portiere dell’AC Milan

Lapo Nava è il portiere emergente dell’AC Milan. Si è fatto strada nel settore giovanile rossonero. Ora gioca nella seconda squadra, il Milan Futuro.

Nava ha mostrato grandi qualità tecniche e caratteriali. Questo l’ha reso popolare tra gli addetti ai lavori e i tifosi milanisti. Scopriremo di più sulla sua carriera, le sue statistiche e le sue caratteristiche.

L’ascesa di Lapo Nava

Lapo Nava ha iniziato nel settore giovanile del Milan. Si è subito distinto per le sue ottime doti tecniche e il grande senso della posizione. Dopo aver percorso le giovanili, è entrato in prima squadra nella stagione 2021/2022. Ha guadagnato la fiducia di allenatori e compagni.

Lapo Nava carriera

Nelle sue prime partite con il Milan, Lapo Nava ha mostrato di essere un talento per il futuro. Nonostante la sua giovanissima età, ha mantenuto una buona percentuale di parate. Ha aiutato la squadra a ottenere buoni risultati.

Lapo Nava statistiche

Le sue statistiche, sia in campionato che nelle coppe europee, hanno catturato l’attenzione di esperti e tifosi. Nella stagione 2023-2024, Nava ha giocato poco ma ha ricevuto un caloroso benvenuto dai tifosi.

Stagione Presenze Parate Clean Sheet 2021-2022 12 32 5 2022-2023 8 25 3 2023-2024 4 11 2

Il debutto di Lapo Nava a San Siro, davanti a 70.831 spettatori, contro la Salernitana, segna l’inizio di un futuro promettente. Ma è l’unica presenza in Serie A sin qui.

Lapo Nava: Il futuro del Milan

Lapo Nava ha solo 20 anni e misura 1,97 metri. Le sue prestazioni convincenti e la sua personalità lo stanno facendo notare.

Il Milan vede in Nava un potenziale erede di Mike Maignan. Il giovane sta lavorando con Maignan per migliorare. I dirigenti del Milan vogliono offrirgli un nuovo contratto e più spazio in prima squadra.

Nava ha già esordito con il Milan, entrando in campo contro la Salernitana. È stato convocato in panchina sette volte in Serie A e quattro volte in Champions League. Questo mostra che lo staff tecnico lo considera un giocatore futuribile.

Ha iniziato a crescere nel settore giovanile del Milan. Con le formazioni Under 18 e Primavera, ha mostrato le sue qualità. Nel 2022-23, la sua squadra ha raggiunto le semifinali della UEFA Youth League.

Nava è migliorato fisicamente, avvicinandosi ai requisiti per un portiere di alto livello. Guarda al futuro con fiducia e ambizione, sognando di diventare un titolare del Milan.

Statistiche Lapo Nava Valore Età 20 anni Altezza 1,97 m Squadra attuale AC Milan Numero di maglia 69 Presenze in Serie A 2023-24 1 Debutto in prima squadra 25 maggio 2024 Convocazioni in panchina 2022-23 7 in Serie A, 4 in Champions League Presenze UEFA Youth League 2022-23 3 partite, 3 clean sheets

Conclusione

Lapo Nava è una delle voci più promettenti per il futuro del Milan. Ha qualità tecniche, fisiche e mentali eccezionali. Il Milan investe nel suo sviluppo, aiutandolo a crescere sia tecnicamente che personalmente.

Nava ha tutto per diventare un grande portiere e scrivere una nuova pagina nella storia del Milan. La sua ascesa è un segnale di speranza per il futuro del club.

I tifosi del Milan seguiranno con attenzione il percorso di Lapo Nava nel Milan Futuro, formazione Under 23 che quest’anno debutterà in Serie C. Tutti sperano che diventi un punto di riferimento per la squadra.