Lazio-Milan, Abraham convocato? La Lega fa chiarezza

Abraham ci sarà per la sfida contro la Lazio? La Lega mette le cose in chiaro sulla situazione legata al nuovo centravanti del Milan.

Salvo clamorosi colpi di scena, Tammy Abraham sarà l’ultimo innesto che il Milan si assicurerà in questa finestra di mercato. Nelle ultime ore, la società rossonera ha portato in stato avanzato la trattativa con la Roma, includendo nell’affare Alexis Saelemaekers. I due club di Serie A hanno raggiunto la stretta di mano attraverso un’intesa legata allo scambio di prestiti. Entrambi i giocatori si trasferiranno a titolo temporaneo per poi ritornare ai rispettivi club al termine della stagione. È attesa solo l’ufficialità da parte delle due compagini interessate.

Dunque, Tammy Abraham è il colpo numero cinque messo a segno dal Milan in questa sessione di mercato. Il centravanti si va ad aggiungere agli acquisti di Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. Questa mattina, il centravanti ex Chelsea ha raggiunto Milano per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito e ricevere l’idoneità sportiva. Seppur sia arrivato da poco e non sia partito alla volta di Roma con la squadra, Tammy Abraham dovrebbe comunque prendere parte alla gara dei rossoneri contro la Lazio. Convocazione resa possibile grazie all’intervento della FIGC.

La Lega fa chiarezza: Abraham ci sarà contro la Lazio

Nonostante quelli che possono sembrare dei tempi molto ristretti, il Milan ha ancora a sua disposizione la possibilità di tesserare Tammy Abhram in vista della gara contro la Lazio di Baroni, in programma domani sera alle ore 20:45 sul l’Arno erboso dello stadio Olimpico.

La convocazione lampo di Tammy Abraham è diventata possibile grazie alla deroga richiesta dalla società rossonera alla FIGC, che permette al club lombardo di depositare eventuali variazioni nella lista dei 25 calciatori convocati per il match. Stessa procedura è stata seguita dalla Roma per Alexis Saelemaekers. Il Consiglio Federale, quindi, ha dato l’ok ai due club coinvolti per poter attuare delle modifiche nelle liste.

Gli organi preposti per la vicenda sono stati molto chiari in merito. Le variazioni possono avvenire fino alle 24:00 del 29 agosto per i club che disputeranno le gare il 30 agosto. Mentre le società impegnati nei match del giorno 31 hanno di tempo fino alle 10:00 del suddetto giorno. Fino alle 24 del 31 agosto, invece, per le società che saranno alle prese con le gare il 1° settembre.

Dunque, Tammy Abraham risponderà presenta alla sfida contro la Lazio, dove lo vedrà tornare allo stadio Olimpico con una maglia diversa, quella del Milan. L’attaccante inglese partirà dalla panchina, pronto a subentrare e ad incidere a gara in corso qualora Fonseca decidesse di buttarlo nella mischia. Domani servirà l’aiuto di tutti al club rossonero, a caccia del riscatto dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due gare contro Torino (2-2) e Parma (2-1).