Lazio-Milan, Fonseca fa chiarezza su Theo e Leao: le sue parole sono inequivocabili

Mister Paulo Fonseca parla a pochi minuti dall’inizio di Lazio-Milan: il tecnico fa chiarezza su Theo Hernandez e Leao.

Vincere è l’imperativo categorico con cui il Milan di mister Paulo Fonseca ha fatto scalo in quel di Roma per la gara contro la Lazio. Dopo aver raccolto appena un punto nelle prime due giornate di Serie A, pareggiando in casa col Torino e perdendo in trasferta contro il Parma, la squadra rossonera questa sera scenderà sul prato verde dello stadio Olimpico per agguantare i suoi primi tre punti della stagione.

Prima del fischio d’inizio, come di consueto, alcuni tesserati del Milan hanno rilasciato diverse dichiarazioni. A parlare a pochi minuti dalla gara in casa rossonera è stato Paulo Fonseca, che ha motivato due scelte in particolare, ovvero, la doppia esclusione nella formazione titolare di Theo Hernandez e Rafael Leao.

Fonseca spiega le esclusioni di Theo e Leao

Fonseca è stato molto chiaro ed inciso ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha fatto chiarezza sopratutto sulla scelta di non schierare dal primo minuto due dei suoi giocatori più importanti della rosa, come Rafael Leao e Theo Hernandez: “Devo dire che magari le persone vedono questo come una punizione per i giocatori, ma non è una punizione ma è una scelta per questa partita. Theo non è fisicamente pronto, ho parlato con i giocatori e loro hanno capito. Si sceglie pensando a quello che è meglio per la squadra. Oggi se vogliamo vincere dobbiamo essere una squadra, la mia scelta sta nei momenti dei giocatori”.

Fonseca continua: “Noi abbiamo la consapevolezza di quello che dobbiamo essere come squadra, noi sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Abbiamo lavorato per fare una buona partita, anche a livello difensivo. Abbiamo lavorato anche tecnicamente e il nostro gioco sta anche nella qualità tecnica dei giocatori”.

Su Abraham: “Normalmente io non porto giocatori che arrivano il giorno prima della partita, ma c’è una situazione particolare: non abbiamo nemmeno Luka, che ha un infortunio. Lui si è sempre allenato, gli ho spiegato il ruolo di attaccante della squadra. Vediamo se può entrare”.

Quella di far accomodare in panchina Theo Hernandez e Rafael Leao è stata una doppia scelta coraggiosa da parte del tecnico rossonero, una decisione che ovviamente ha alimentato polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, l’ultima prestazione fornita da entrambi i top player del Milan ha lasciato molto a desiderare.

I due, di fatto, sono stati tra le maggiori note negative raccolte da Paulo Fonseca nella debacle di Parma. Proprio questo ha spinto il mister portoghese a cambiare, prendendo un decisone forte per il bene della squadra. Una scelta che Fonseca spera si dimostri vincete questa sera contro la Lazio.