Lazio-Milan, Fonseca rivoluziona tutto: gli undici ufficiali

Il Milan scende in campo contro la Lazio e sono state rese note le scelte ufficiali di mister Fonseca. Alcuni big non saranno titolari.

Oggi è stato il giorno in cui è stato reso noto il calendario della Champions League 2024/25 con il Milan che esordirà il 17 settembre a San Siro. Nel frattempo però ci sarà da impegnarsi in campionato perchè l’inizio del Diavolo non è stato per niente uno dei migliori. Solamente un punto nelle prime due giornate, gravi mancanze tattiche e una gran confusione in fase difensiva. Così il Milan, questa sera, è chiamato a riscattarsi contro la Lazio.

L’obiettivo è dare una striscia positiva di risultati per arrivare bene anche alla prima europea in casa. Alle ore 20:45 dunque il fischio d’inizio allo stadio Olimpico di Roma. Ad attendere il Milan c’è la Lazio di Baroni, tre punti conquistati, anch’essi però non in piena forma. Per il match dell’Olimpico però Fonseca ha deciso di sorprendere tutti ed ecco che la formazione ufficiale vede molti nuovi volti, ancora una volta.

Lazio-Milan, quante sorprese per Fonseca nell’XI titolare: chi parte dal primo minuto

Siamo giunti alla terza giornata di Serie A e il Milan affronterà questa sera la Lazio all’Olimpico. Un Milan offuscato che nelle prime due uscite stagionali non ha reso bene nonostante un torneo pre-campionato a dir poco positivo. Paulo Fonseca avrà a che fare anche con degli indisponibili dato che in attacco ci sarà solo Okafor, con Morata e Jovic infortunati. Si aggiungono alla lista degli indisponibili anche Thiaw, Florenzi, Bennacer e Sportiello.

Alle ore 20:45 il Milan inizierà la battaglia che potrebbe portare i primi tre punti stagionali ma si sa che le partite tra i rossoneri e i biancocelesti non sono mai partite banali e scontate. Intanto è stata resa nota la formazione ufficiale scelta da Paulo Fonseca e ci sono parecchie novità per il Diavolo. Saranno clamorosamente assenti Leao e Theo, ci saranno parecchi nuovi volti invece; di seguito la formazione ufficiale:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.

Spazio ancora a Pavlovic in difesa dunque e ci sarà un’inaspettata fiducia ai due nuovi arrivi Royal e Fofana. Sorpresa Terracciano in difesa e in attacco spazio a Pulisic e Chukwueze con Okafor al centro dell’attacco. Sarà un Milan rivoluzionato, per così dire, e chissà che le improbabili scelte del tecnico portoghese non portino fortuna al club rossonero.