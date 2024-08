Lazio-Milan, Theo mette le cose in chiaro: il francese non ci sta

Theo Hernandez fa chiarezza dopo l’episodio avvenuto nel finale di gara contro la Lazio: le parole del francese non lasciano dubbi.

Il Milan di mister Paulo Fonseca esce con un punto dalla trasferta di Roma. Dopo il ko in casa del Parma, la squadra rossonera ha raccolto un 2-2 dal match contro la Lazio di Baroni. Un pareggio che stava per assumere il sapore della sconfitta se non fosse stato per i cambi avvenuti nella ripresa, con gli ingessi di Musah, Abraham, Leao e Theo Hernandez.

Dopo aver trovato il vantaggio con la rete di Pavlovic, arrivato nel primo tempo, la squadra di Fonseca si è vista rimontare dai biancocelesti nella ripresa, subendo i gol di Castellanos e Dia. A vanificare la rimonta della Lazio ci ha pensato Leao, trovando la via del gol in seguito ad un’ottima azione corale. Per il Milan si tratta del secondo pareggio della stagione dopo quello raccolto in casa all’esordio in campionato col Torino. Un risultato che ha commentato uno dei protagonisti, Theo Hernandez.

Theo Hernandez analizza la prestazione del Milan, poi fa chiarezza sull’episodio nel finale

Al termine della gara, Theo Hernandez ha parlato della prova del Milan ai microfoni ufficiali del club rossonero: “Siamo partiti bene, poi nel secondo tempo siamo stati bravi a pareggiarla e quasi a vincerla, ma non ci siamo riusciti.

Theo Hernandez ha sfruttato il momento per fare chiarezza anche sull’episodio avvenuto durante il cooling break: “Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra e allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Eravamo in campo da due minuti, non avevamo bisogno della pausa. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra, questo è l’importante”.