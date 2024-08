Leao-Barcellona, Furlani esce allo scoperto: annuncio netto sul futuro

Importantissime novità sul recente accostamento di Rafael Leao al Barcellona. L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha rilasciato dichiarazioni chiave a riguardo.

Ultimi otto giorni, o poco più, di mercato. Il Milan, malgrado i colpi espressamente richiesti da Paulo Fonseca siano già stati esauditi, continua ad operare su entrambi i fronti. Va ancora messa la ciliegina sulla torta nel reparto di centrocampo. La sensazione è che almeno uno tra Silvano Vos e Manu Konè volerà alla volta di Milanello per iniziare la nuova avventura in rossonero. Prima, però, c’è bisogno di fare spazio in quella zona.

In queste ultime ore di mercato i piani alti di via Aldo Rossi cercheranno di piazzare alcuni esuberi, su tutti Yacine Adli (richiesto in Arabia Saudita) e Tommaso Pobega (diversi club di Serie A interessati a lui). Il mediano potrebbe arrivare maggior ragione qualora venisse ceduto Ismael Bennacer, anch’egli sondato da alcune società del Medio Oriente. Sempre sulla questione affare in uscita, negli ultimi giorni è emersa l’indiscrezione di un possibile assalto del Barcellona su Rafael Leao, lanciata da “Mundo Deportivo”.

Ogni spiraglio di trattativa è stato chiuso definitivamente da Giorgio Furlani il quale, ai microfoni di “El Chiringuito”, ha espresso quanto segue:

“Leao resta al Milan al 100%. Non ha chiesto di essere ceduto e non c’è alcuna possibilità che se ne vada. Sono stato abbastanza chiaro, no?”

Milan, Furlani chiude le porte al Barcellona: “Leao resta al 100%”

Si chiude, quindi, dopo pochi giorni un accostamento interrotto quasi sul nascere ma che aveva destato qualche preoccupazione tra i tifosi rossoneri. Il portoghese era stato ricercato per regalare a Flick una coppia da sogno con Lamine Yamal dopo il rifiuto di Nico Williams, rimasto all’Athletic Bilbao dopo voci insistenti che, dopo l’Europeo, lo vedevano in blaugrana.

Non sarà Rafa Leao la nuova ala sinistra del Barcellona, che però vuole correre subito ai ripari. Al momento appare assai probabile che club di Joan Laporta si butti a capofitto su Federico Chiesa, fuori dal progetto di Thiago Motta alla Juventus. Destini diversi, perciò, per due degli esterni più esplosivi del nostro campionato. Se l’azzurro sembra destinato a ricominciare all’estero, il numero 10 rossonero vuole riscattare una stagione vissuta sulle montagne russe con il connazionale in panchina.

Non si può dire che Leao abbia iniziato nel migliore dei modi l’annata, ma già a Parma il classe 1999 vuole mettere a tacere le critiche e riprendere per mano il suo Milan.