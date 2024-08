Leao-Barcellona, in Spagna insistono: il Milan ha fatto la sua scelta

Si rincorrono le voci che vedono il Barcellona interessato a Rafael Leao. In Spagna sono sicuri di un tentativo vicino. Tutta la verità sulla questione di mercato.

C’è ancora qualche giorno di mercato a disposizione e il Milan si sta muovendo con discrezione per regalare a Paulo Fonseca qualche altro rinforzo. Al netto delle cessioni, nelle ultime ore si è fatto concreto l’interesse dei rossoneri per Silvano Vos, il mediano dell’Ajax classe 2005. Il club rossonero ha raggiunto l’accordo totale col giovane centrocampista, che arriverebbe per alternarsi tra Milan Futuro e Prima Squadra. Questo sarà tutto da vedere, ma prima bisognerà raggiungere il compromesso economico con l’Ajax sul costo del cartellino. Si parla di 10 milioni di euro, che il Milan sta tentando di far abbassare.

Nel frattempo, ci sono le cessioni a tener banco. Yacine Adli e Tommaso Pobega restano in uscita, oltre ai famigerati Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Pierre Kalulu, invece, ha già salutato e sosterrà oggi, mercoledì 21 agosto, le visite mediche con la Juventus. In Spagna parlano di un’altra possibile vendita del Milan, molto grossa. Ancora Rafael Leao è finito nel mirino delle voci di mercato, con in particolare il Barcellona pronto all’assalto. Tali indiscrezioni circolano da qualche giorno, e nonostante le smentite Mundo Deportivo ha rilanciato oggi la notizia con novità cruciali.

Il Barcellona, secondo la fonte, sa che l’affare è complicato ma ha intenzione di provarci. I soldi stanziati per Nico Williams verranno utilizzati per fare un tentativo sul portoghese, ma mai basteranno quei 60 milioni di euro. Il Milan ne chiede almeno 100, ma a prescindere dalle cifre, in Italia è arrivata una smentita totale. Le ultime da Gianluca Di Marzio.

Milan, sospiro di sollievo per i tifosi: Leao non si tocca

A Sky Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione legata a Rafael Leao e sul presunto interesse del Barcellona. L’esperto ha parlato chiarissimo: il portoghese è incedibile per il Milan. Non c’è una trattativa in corso e non ci sarà. Non è un caso che i blaugrana abbiano per questo puntato la loro attenzione su Federico Chiesa, lo juventino messo fuori dal progetto da Thiago Motta.

Di Marzio non poteva essere più chiaro e deciso della sua affermazione. Rafael Leao non si muoverà da Milanello quest’estate, è un punto fermissimo nello scacchiere di Paulo Fonseca, oggi e per il futuro. I tifosi rossoneri, dunque, possono dormire sonni tranquilli. Nessuna delusione in questo finale di calciomercato.