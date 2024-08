Leao indolente, subito critiche per il portoghese dopo Milan-Torino

Il Milan pareggia la prima a San Siro ed è un punto che sta stretto ai rossoneri. Su tutti Leao è stato il divoratore di occasioni.

Una falsa partenza per il Milan che dopo aver visto il pareggio dei cugini interisti ha deciso di iniziare anticipatamente il proprio natale per regalare punti. Ben due sono stati quelli lasciati per strada e il pareggio, contro un Torino però in grande spolvero, sta stretto ai rossoneri. Un inizio flemmatico caratterizzato da qualche scelta non proprio positiva di Fonseca per quanto riguarda l’undici iniziale.

Su tutti il divoratore di occasioni è stato sicuramente Rafa Leao e difatti questa mattina le pagelle non sono state clementi con lui. Il portoghese è stato aspramente criticato anche dai tifosi rossoneri sui vari social e ora sarà chiamato a rialzarsi per riconquistare il suo pubblico.

Milan orfano di Leao, i tifosi non perdono tempo verso il portoghese

Non è stato un inizio da numero 10 del Milan forse e neanche tutto il Milan è stato all’altezza del compito. Solo Morata, entrato nel secondo tempo, ha saputo smuovere gli animi che con esperienza e cattiveria agonistica ha risvegliato la squadra. Okafor ha salvato Fonseca dalla prima brutta figura a San Siro davanti ai tifosi e ora si aspetteranno le altre big di giornata per capire chi staccherà la classifica con i primi tre punti al tabellino.

Su tutti a deludere forse è stato proprio il dieci del Milan Leao. I suoi primi minuti in campionato senza Theo dietro di lui sono stati piuttosto deludenti e le occasioni sprecate sono state diverse. La più embletica l’uno contro uno con Milinkovic-Savic, dove l’unico suo compito era buttarla in rete. Difatti questa mattina le sue pagelle sono state al ribasso e per molti non ha raggiunto la sufficienza. Rimane comunque lo stesso Leao, ovvero quel giocatore che quando parte palla al piede fa comunque paura.

Anche i tifosi ci sono andati giù pesante perchè su X sono arrivate molte critiche nei suoi confronti: “Leao è un sopravvalutato” oppure “Un grande problema tattico, è più quello che toglie che quello che da”. Dunque gli utenti non sono stati clementi con lui. Il 24 il Milan affronterà il Parma per il prossimo impegno del campionato italiano e Fonseca dovrà aggiustare il tiro e portare in campo una prestazione sicuramente migliore di quest’ultima.