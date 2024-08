LIVE – Milan, conferenza stampa di Morata: le prime parole in rossonero

Dopo essere atterrato ieri, oggi Alvaro Morata è protagonista della conferenza stampa di presentazione. Prime parole da giocatore del Milan.

Dopo tante settimane di attesa, oggi i tifosi del Milan hanno finalmente modo di poter sentire parlare per la prima volta Alvaro Morata da nuovo giocatore rossonero. L’attaccante spagnolo ha preso parte in questi minuti alla conferenza stampa di presentazione, affrontando diversi temi e non nascondendo tutta la sua gioia per l’arrivo nella Milano rossonera.

Morata in conferenza stampa: le sue parole

L’ex centravanti dell’Atletico Madrid è senza dubbio il grande colpo dell’estate rossonera e sarà lui che guiderà l’attacco del club, con il compito di ereditare ciò che di buono ha fatto Olivier Giroud. Per Morata si tratta della terza esperienza in Italia, dopo le due avventura in bianconero con la maglia della Juventus. Di seguito le sue parole in conferenza stampa: