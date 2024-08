Milan-Torino, la conferenza di Fonseca: “Fofana sta arrivando. Due titolari non sono al 100%”

Tutto pronto per la conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Torino. Segui con SpazioMilan.it la diretta testuale dell’evento.

Ed è finalmente prima di campionato per il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Il Diavolo farà il suo esordio stagionale domani sera, sabato 17 agosto, alle ore 20.45. Una sfida che servirà a partire bene e a dimostrare che tanto è cambiato a Milanello, e in meglio ovviamente. Il Milan dovrà comunque rispettare l’avversario. Anche il Torino ha cambiato connotati, in primis in panchina con l’addio di Juric e l’arrivo di Vanoli. Si prospetta una gara combattuta ed emozionante.

Come di consueto, Paulo Fonseca presenterà Milan-Torino in conferenza stampa. L’appuntamento a Milanello con il mister è alle ore 14.30. Tanti spunti potranno arrivare dalla sue dichiarazioni. In primis sulle scelte di formazione, con i nuovi acquisti che scalpitano. Ma non soltanto. Di seguito la diretta testuale di SpazioMilan.it per non perdere nulla della conferenza di Fonseca.

Milan-Torino, Fonseca presenta la sfida in conferenza

14.30 – Sensazioni della vigilia: “Sono molto molto positive dal primo giorno. E oggi ancor di più. I giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma noi siamo pronti per iniziare la stagione e il campionato. Abbiamo grande ambizione. Domani vogliamo giocare subito con la nostra identità. Vogliamo fare felici i tifosi. Era difficile che in 5 settimane si potevano avere sensazioni così positive, ma è così. I giocatori hanno subito compreso le nostre idee”.

14.33 – Chi parte favorita in Serie A: “Con totale fiducia non voglio dire che siamo subiti favoriti al primo posto, ma sicuramente siamo e vogliamo essere subito lì sopra”.

14.34 – Dualismo in mediana Fofana-Loftus: “Non voglio parlare prima perché voglio che il giocatore faccia prima le visite mediche. Non è una sorpresa che sta arrivando e sono soddisfatto di questo acquisto. Loftus-Cheek ha giocato più basso nelle ultime partite. Di lui posso dire che può fare sia il mediano che il trequartista.

14:34 – È la squadra più forte che ha allenato?: “È un gruppo molto forte, difficile dire se è il più forte. Ma noi siamo qui per vincere lo Scudetto. Ne siamo convinti”.

14.35 – Milan diverso da quello degli ultimi anni: “Non voglio fare paragoni. Ma penso che è evidente che c’è molto di diverso, nel modo di attaccare e di difendere. Non voglio dire che è migliore, ma diverso”.

14:38 – Altri colpi dal mercato: “No, non mi aspetto nessun altro acquisto. Fofana è il quinto e io sono soddisfatto così. Sappiamo che l’Inter ha fatto molto bene la scorsa stagione ma noi vogliamo credere che possiamo entrare in lotta con loro per il primato. Ci sono anche Juve, Napoli… l’Inter è fortissima da anni ma noi crediamo nelle nostre ambizioni”.

14.39 – Avversario di domani: “Indipendentemente dall’avversario, la prima è sempre difficile. Ma il Torino è una squadra bravissima, con una buona organizzazione. La linea difensiva a 5 è difficile da affrontare. Sarà difficile ma l’abbiamo preparata bene e vogliamo vincerla. Sarà una gara diversa da quelle che abbiamo affrontato quest’estate (Real, Barcellona, City). Ci aspettiamo una squadra più difensiva, più attendista e chiusa”.

14.42 – Cosa manca alla squadra?: “Adesso non manca niente perché non abbiamo ancora cominciato. Ancora non è tutto positivo. Abbiamo bisogno di tempo per cambiare. Ci sono dei punti meno forti nella squadra. Siamo lontani dall’essere perfetti, ma non voglio dire quali sono i nostri punti deboli all’avversario. Devono scoprirlo loro se sono bravi”.

14:43 – Domani giocherà Jovic?: “Morata è arrivato da poco ma è a disposizione. Chuku sta bene, anche Pulisic e Leao. Luka Jovic non so se giocherà domani. Può essere di sì come può essere di no. Abbiamo tante soluzioni per fortuna in attacco e io sceglierò sempre secondo i calciatori più in forma”.

14.45 – Andranno via Kalulu e Adli?: “Ho parlato con loro ma non voglio fare nomi. Io sono sicuro che questi possono restare e fare bene. Certo, abbiamo tanti giocatori per più ruoli e io ho ovviamente delle preferenze. Io ho già comunicato ai giocatori chi ha più possibilità di giocare questa stagione”.

14.47 – Le condizioni di Pavlovic e Reijnders: “Sarò sincerto, questi due giocatori non sono al massimo delle condizione. Sono stati tra gli ultimi ad arrivare e non sono al 100%. Domani è difficile che partano dal 1′ minuto. Magari a partita in corso”.