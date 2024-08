LIVE – Sorteggi Champions League 2024/25: scopriamo le avversarie del Milan

È il giorno dei sorteggi della Champions League 2024/25. Scopriamo quelle che saranno le avversarie del Milan in Europa.

È finalmente arrivato uno dei giorni tanto attesi nel calendario di un tifoso di calcio. Alle ore 18:00 ci sarà il via dei sorteggi della nuova Champions League. Le squadre più forti al mondo si daranno battaglia in questa competizione stellata ed aggiornata con un format diverso dalle precedenti manifestazioni. Non ci saranno più i gironi che negli anni ci hanno fatto tanto disperare per le nostre squadre del cuore, ma ci sarà un’unica classifica a decidere il tutto prima della fase ad eliminazione diretta.

Cinque italiane quest’anno al via: Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna. La prima in prima fascia, le altre in seconda col Bologna in quarta. Dunque andiamo a scoprire quali saranno le otto avversarie del Milan prima della fase ad eliminazione diretta. Di seguito i sorteggi della nuova Champions League 2024/25 al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Champions League 2024/25: i sorteggi e le avversarie del Milan in Europa

Alle ore 18:00 il via e al Grimaldi Forum di Montecarlo sapremo quali saranno le avversarie delle nostre cinque italiane in Champions League. Milan, Inter, Atalanta, Juve e Bologna sono le cinque italiane e per la prima volta giocheranno questa competizione europea rivoluzionata. Saranno 36 e non più 32 le squadre che parteciperanno alla nuova Champions League, con la divisione in gironi che non esisterà più. Verrà sostituita infatti da un girone unico con tutte e 36 le squadre che giocheranno in totale otto partite a testa: quattro in casa e quattro in trasferta. Le otto partite che ogni squadra disputerà saranno stabilite tramite un sorteggio che vedrà ogni squadra affrontare due squadre per fascia (non sarà però possibile una sfida tra squadre della stessa federazione).

Chi si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta della Champions League? Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, saranno teste di serie e non potranno affrontarsi tra loro (le squadre piazzate nelle posizioni più alte inserite agli opposti nel tabellone). Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno invece in un turno preliminare per accedere agli ottavi. Le altre squadre saranno invece eliminate da tutte le competizioni europee, senza retrocedere in Europa League come accadeva nelle edizioni precedenti. Le fasce per il sorteggio sono così divise:

PRIMA FASCIA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

QUARTA FASCIA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

Di seguito le otto avversarie del Milan (in aggiornamento):