Lutto nel mondo del calcio: Sven Goran Eriksson è morto

Lutto nel mondo del calcio mondiale. Sven Goran Eriksson ci ha lasciati all’età di 76 anni: la tragica notizia

La notizia che noi tutti non avremmo mai voluto leggere – purtroppo – è arrivata. Sven Goran Eriksson non ce l’ha fatta, Sven Goran Eriksson è morto all’età di 76 anni.

L’ex tecnico svedese era già da tempo malato di cancro al pancreas e nella giornata di oggi è scomparso. Tutto il mondo del calcio ricorderà per sempre le grandi gesta di quest’uomo che, fino all’ultimo, ha cercato di superare l’ostacolo più grande che si è presentato nella sua vita.

Eriksson nel mondo del calcio: tutte le sue gesta

Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. “Dopo una lunga malattia, Sven Goran-Eriksson è morto questa mattina a casa, circondato dalla famiglia. I più stretti partecipanti al lutto sono la figlia Lina; il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky; il padre Sven; la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides; il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong. La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e di non essere contattati“. Questo è quanto si legge in un comunicato diramato dai familiari ai media britannici.

Eriksson in Italia si è fatto ricordare per le sue avventure sulle panchine di Lazio, Roma e Sampdoria. Poi, inoltre, è anche stato il primo mister straniero ad allenare la nazionale inglese. Prima di lasciarci, però, Eriksson è riuscito anche ad esaudire un suo grande sogno: sedersi sulla panchina del Liverpool.

Nei mesi scorsi, infatti, ha potuto allenare i Reds ad Anfield durante una partita tra le leggende di Liverpool ed Ajax. Tutta la redazione di SpazioMilan si unisce al dolore che la famiglia sta provando in questo momento e pone tutte le più sentite e sincere condoglianze.