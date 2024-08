Maikel Oettle | Chief Commercial Officer AC Milan

Maikel Oettle è Chief Commercial Officer dell’AC Milan. Questa nomina è un passo importante per il club per migliorare i suoi ricavi. Oettle ha iniziato a lavorare per il Milan nel 2019 come Sponsorship Sales Director.

Ha fatto un lavoro eccellente in questi anni. Nel 2023 è stato promosso a un ruolo più importante.

La sua nomina è arrivata in un momento importante per l’AC Milan. L’obiettivo è di aumentare i ricavi e migliorare la presenza globale del brand. Oettle ha esperienza internazionale nel campo delle vendite e dello sviluppo aziendale.

Ha lavorato in posti come Bwin, Bundesliga International, Draftkings e IMG.

Chi è Maikel Oettle?

Maikel Oettle è un nome importante nel calcio italiano. È il Chief Commercial Officer dell’AC Milan. Ha una carriera ricca di esperienze internazionali nelle vendite e nello sviluppo aziendale. Ha lavorato per bwin, Bundesliga International, Draftkings e IMG.

Carriera di Maikel Oettle

Oettle è arrivato al Milan nel 2019 come Sponsorship Sales Director. Ha lavorato per circa quattro anni, aiutando a crescere i ricavi commerciali del club. Ora è Chief Commercial Officer, un riconoscimento del suo impegno e delle sue abilità.

La sua nomina mostra quanto il Milan valuti l’aspetto commerciale. Oettle guida il club verso nuove partnership e l’incremento dei ricavi. Il suo lavoro mira a migliorare il modello business del Milan.

Maikel Oettle nominato Chief Commercial Officer del Milan

L’annuncio della nomina di Maikel Oettle a Chief Commercial Officer dell’AC Milan è fondamentale per il suo sviluppo commerciale. Oettle, già Sponsorship Sales Director dal 2019, ha aiutato il Milan a crescere i suoi ricavi negli ultimi anni.

La sua promozione mira a valorizzare il brand AC Milan a livello mondiale. Così, il club prepara le sue future sfide nel settore. Maikel Oettle ha esperienze internazionali nel business development e nel commerciale, lavorando in aziende come bwin e Draftkings.

Il Milan, con Maikel Oettle, punta su un modello business-to-business. L’obiettivo è accelerare l’acquisizione di nuovi partner e valorizzare gli asset commerciali del club. Questo include i media rights e le collaborazioni strategiche.

La nomina di Maikel Oettle a Chief Commercial Officer è un passo importante per il Milan. L’obiettivo è consolidare il suo sviluppo costante.

Nuova struttura del Milan per la crescita commerciale

Con Maikel Oettle come Chief Commercial Officer, l’AC Milan ha cambiato la sua struttura. Ora segue un modello business-to-business. Questo aiuta a trovare nuovi partner commerciali più velocemente.

Il club migliora la gestione dei diritti media e cerca nuove collaborazioni. Così, il brand AC Milan cresce a livello mondiale.

Modello business-to-business del Milan

Maikel Oettle è stato Sponsorship Sales Director per il Milan dal 2019. Ha aumentato i ricavi del club. Ha esperienza internazionale in commerciale e sviluppo aziendale.

Con il suo aiuto, il Milan vuole crescere commercialmente. Il nuovo modello business-to-business cerca nuovi partner e migliora le collaborazioni esistenti. Questo include la partnership con Emirates.

La riorganizzazione mira a una crescita solida. Il Milan vuole sfruttare il suo potenziale globale e trovare nuove fonti di ricavi. La pandemia di COVID-19 ha presentato sfide finanziarie difficili.

La nomina di Oettle come Chief Commercial Officer dell’AC Milan è un grande passo avanti. Ha esperienza internazionale nel business e ha aiutato a crescere i ricavi negli ultimi anni. Oettle è pronto a ristrutturare il modello aziendale del Milan.

L’obiettivo è generare nuovi ricavi, trovare nuovi partner e valorizzare il brand Milan in tutto il mondo. Vuole anche migliorare le partnership esistenti.

Il Milan sta usando un nuovo approccio business-to-business basato sull’innovazione e sul marketing. Questo lo pone in una buona posizione per le future sfide. Ha aperto un nuovo flagship store a Milano, mostrando il suo impegno nel retail e nell’offrire esperienze uniche ai tifosi.

La nomina di Maikel Oettle e le iniziative del Milan sono passi importanti. Sono verso una crescita commerciale sostenibile e l’affermazione del brand rossonero a livello globale.