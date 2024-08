Malick Thiaw: tutte le info sul centrale dell’AC Milan

Malick Thiaw è un difensore centrale tedesco molto promettente. Attualmente gioca per l’AC Milan, una delle squadre più vincenti d’Italia. È arrivato dall’Schalke 04 nell’estate 2022 per circa 8,6 milioni di euro.

Il club lo vuole come pilastro della sua difesa per il futuro. Thiaw è considerato uno dei migliori giovani tedeschi del calcio.

È nato a Düsseldorf, in Germania, da genitori senegalese e finlandese. Misura 194 cm e pesa 89 kg. Malick Thiaw ha già vinto molti trofei, sia con il club che con la nazionale tedesca.

Biografia e caratteristiche tecniche

Malick Thiaw, difensore dell’AC Milan, è nato l’8 agosto 2001 a Düsseldorf, in Germania. Suo padre è di origine senegalese, mentre sua madre è finlandese. Questo gli ha permesso di scegliere tra Germania, Senegal o Finlandia per rappresentare a livello internazionale.

Thiaw è alto 194 cm e pesa 89 kg. Ha una struttura fisica imponente che gli aiuta a dominare in difesa. È anche rapido e abile nell’impostazione del gioco. Ha una buona visione di gioco, utile sia in difesa che in attacco.

Origini e dati anagrafici

Malick Thiaw è nato a Düsseldorf, in Germania. Suo padre è senegalese e sua madre è finlandese. Questa doppia cittadinanza gli dà la possibilità di rappresentare uno dei tre Paesi.

Caratteristiche di gioco

Malick Thiaw gioca come difensore centrale. Ma può anche essere utilizzato come mediano o terzino destro. La sua statura e forza fisica lo rendono pericoloso sulle palle inattive.

“Nessuno riuscirà a battermi, io non ho paura di nessuno, un giorno batterò un vero campione.”

Malick Thiaw: carriera e statistiche

Malick Thiaw è un difensore centrale tedesco dell’AC Milan. Ha iniziato nel settore giovanile del TV Kalkum-Wittlaer. Poi è passato al Fortuna Düsseldorf e al Bayer Leverkusen.

Ha giocato anche al Borussia M’gladbach e allo Schalke 04 nel 2015.

Carriera nei club

Con lo Schalke 04, Thiaw ha fatto il suo debutto tra i professionisti nel 2020. È diventato un giocatore chiave per la squadra. Ha aiutato lo Schalke a salire in Bundesliga nella stagione 2021-2022.

Nell’estate del 2022, è stato acquistato dall’AC Milan. Ha debuttato in Serie A il 16 ottobre 2022 contro il Verona. Nella sua prima stagione, ha giocato 24 partite.

Carriera in nazionale

Thiaw ha scelto di rappresentare la Germania a livello internazionale. Ha debuttato con la nazionale Under 17 finlandese nel 2017, ma poi ha scelto la Germania. Nel 2021, ha esordito con la nazionale Under 21 tedesca e ha vinto il campionato europeo.

Nel 2023, è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore tedesca. Ha debuttato il 16 giugno contro la Polonia.

Statistiche complessive

Thiaw ha giocato 115 partite complessive, segnando 3 gol. Con lo Schalke 04, ha giocato 61 partite e segnato 3 gol. Con il Milan, ha giocato 24 partite nella sua prima stagione.

A livello internazionale, ha giocato 3 partite con la nazionale tedesca.

Statistiche Schalke 04 AC Milan Nazionale tedesca Presenze 61 24 3 Gol 3 0 0 Minuti giocati 5220 1621 135 Cartellini gialli 14 5 0 Cartellini rossi 1 1 0 Assists 2 1 0

Thiaw è alto 191 cm e pesa 80 kg. È noto per la sua solidità difensiva. Ha raggiunto molti traguardi sia con il club che con la nazionale.

Curiosità e palmarès

Malick Thiaw, il giovane difensore tedesco del Milan, ha una storia affascinante. È figlio di un ex portiere e ha iniziato come centrocampista. Poi è diventato difensore centrale, mostrando le sue abilità fisiche e tecniche.

Curiosità sulla carriera

Il suo modello è Yaya Touré, che ammirava da bambino. È il quinto tedesco del Milan dopo Karl-Heinz Schnellinger, Christian Ziege, Oliver Bierhoff e Jens Lehmann. È una delle nuove speranze del calcio tedesco nel Milan.

Palmarès

Malick Thiaw ha vinto il campionato tedesco di Seconda Divisione con lo Schalke 04 nella stagione 2021-2022. Ha anche vinto il campionato europeo Under 21 con la Germania nel 2021. Questi successi mostrano il suo talento nel calcio europeo.

Competizione Vittorie Anni Campionato tedesco Seconda Divisione 1 2021-2022 Campionato Europeo Under 21 1 2021

Malick Thiaw è un talento tedesco molto promettente. Il Milan lo ha acquistato dallo Schalke 04 per il futuro. Ha dimostrato qualità tecniche e fisiche, sia in difesa che nel gioco.

Dopo un anno in Italia, Thiaw ha imparato molto. Ha lavorato con i campioni del Milan e ha ricevuto consigli da Paolo Maldini. Ora, guarda avanti con entusiasmo sia con il Milan che con la Germania.

Thiaw ha superato difficoltà nella sua prima stagione. Ha dimostrato di essere un difensore forte e determinato. Il suo talento e la sua volontà lo faranno crescere nel calcio.