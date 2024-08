Marco Sportiello: numeri e curiosità sull’estremo difensore del Milan

Marco Sportiello, nato nel 1992, è un portiere italiano di talento. Ha iniziato con l’Atalanta e poi è arrivato in Serie A nel 2013. Dopo vari prestiti, è tornato all’Atalanta e poi è stato acquistato dal Milan nel 2023.

Questo passaggio al Milan è un sogno realizzato per Sportiello, che è un grande tifoso del Milan fin da bambino.

L’arrivo di Marco Sportiello al Milan

Il sogno del portiere milanista si avvera

Sportiello ha sempre guardato a Sebastiano Rossi come esempio. È orgoglioso di giocare per il suo club preferito.

La lunga carriera di Sportiello prima del Milan

Prima del Milan, Marco Sportiello ha iniziato con l’Atalanta. Ha esordito nel 2010 con il Seregno in Serie D. Poi ha giocato in prestito in varie squadre, come Poggibonsi, Carpi, Fiorentina, e Frosinone.

Marco Sportiello: Le caratteristiche del portiere

Marco Sportiello è un portiere di grande talento. Ha 32 anni e ha giocato in molti club della Serie A, come l’Atalanta e il Milan. È noto per le sue capacità tecniche e la sua affidabilità.

Ha 192 cm di altezza e pesa 87 kg. È forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Le sue caratteristiche lo rendono un portiere eccellente sotto molti punti vista.

Ottima reattività e capacità di lettura del gioco: anticipa le azioni avversarie e fa interventi importanti.

Abilità con i piedi: è bravo anche fuori dall’area di rigore, costruendo il gioco con le sue capacità tecniche.

Leadership ed esperienza: guida e organizza la difesa della sua squadra.

Affidabilità sui calci di rigore: è bravo nel parare i tiri dagli undici metri.

Sportiello è diventato uno dei migliori portieri dell’Atalanta degli ultimi anni. Il suo passaggio al Milan è stata un’opportunità per dimostrare il suo valore e aiutare la squadra.

Stagione Club Presenze Gol Subiti Competizione 2010-2011 Seregno 28 26 Serie D 2011-2012 Poggibonsi 34 41 Lega Pro 2012-2013 Carpi 30 27 Lega Pro 2013-2017 Atalanta 84 115 Serie A 2017-2018 Fiorentina (in prestito) 39 42 Serie A 2018-2019 Frosinone 35 64 Serie A 2019-2023 Atalanta 41 52 Serie A 2023- Milan 7 11 Serie A

La tabella mostra l’esperienza di Sportiello in Serie A. Ha giocato più di 100 partite con l’Atalanta e ha mantenuto la porta inviolata 53 volte. È un portiere completo e affidabile per il Milan nella prossima stagione.

Le curiosità su Marco Sportiello

Marco Sportiello, il nuovo portiere del Milan, ha molte curiosità interessanti. La sua maglia numero 57 ha un significato molto personale per lui. È giovane, ma nasconde un segreto.

Il significato del numero 57

Sportiello ha scelto il numero 57 per un motivo speciale. Sua moglie e sua figlia sono nate il 5 luglio. Questo legame personale lo rende ancora più legato al simbolo del Milan.

Sportiello e il legame con gli ex portieri del Milan

Sportiello ha sempre amato il Milan da bambino. Il suo idolo è stato Sebastiano Rossi, un grande portiere del Milan. La moglie di Sportiello ha lo stesso cognome di Christian Abbiati, un altro grande portiere milanista.

“Sono cresciuto tifando Milan e avere l’opportunità di indossare questa maglia è un sogno che si avvera.”

Marco Sportiello ha realizzato il suo sogno di giocare per il Milan. È arrivato come vice di Mike Maignan, pronto a dare il suo contributo. Ha portato con sé qualità tecniche e passione per il club.

Dopo un infortunio, Sportiello ha mostrato il suo valore. È un’opzione importante per il Milan, quando c’è bisogno.