Mercato Milan, Abraham è più lontano? La Roma fissa il prezzo

Il Milan cerca di chiudere gli ultimi affari estivi. Tra gli obiettivi c’è Abraham ma ora, forse, è più lontano dal Milan; il motivo.

La squadra rossonera ha ben figurato in queste prime uscite stagionali. L’ambiente è positivo e i giocatori, conclusa l’era di Pioli e messa ormai da parte, hanno nuova linfa sotto la guida di Fonseca. Ieri è arrivato il Trofeo Berlusconi e tra pochi giorni subito via al campionato dove i cuori degli italiani ricominceranno a battere per le proprie squadre amate.

Intanto si avvicina il quarto colpo dell’estate per il Diavolo, c’è discreto ottimismo per la trattativa che dovrebbe portare Fofana a Milano. Dopo in agenda potrebbero esserci ancora uno o due acquisti e si tratta di un terzo attaccante o di un altro centrocampista. Il nome di Tammy Abraham, in questo caso, era abbastanza sentito. Il romanista è anche uscito allo scoperto pochi giorni fa sull’interesse concreto del Milan spendendo qualche parola ma potrebbe esserci qualche intoppo per lui.

La Roma ha fissato il prezzo per Abraham e adesso anche la Premier League è su di lui

Un profilo che prendeva sempre più quota per il Milan era quello di Tammy Abraham. Il reparto offensivo del Milan, in quanto a punte, ora conta solo Jovic e il nuovo arrivo Morata. Forse servirà una terza punta per dare più varietà e più sicurezza e l’inglese era uno dei favoriti assieme anche a Fullkrug, ora però giunto al West Ham.

L’attaccante inglese è ritornato ora in campo dopo un lungo stop e con l’arrivo di Dovbyk nella capitale ora può anche partire da Roma. Come riporta calciomercato.com però le cose potrebbero farsi difficili. La Roma chiede molto e pretende 30 milioni di euro per il proprio giocatore. Dunque questo è un ostacolo importante dato che il club sta già spendendo non poco per l’affare Fofana che potrebbe già aggirarsi attorno ai 23 milioni di euro.

Inoltre sul giocatore inglese ex Chelsea ora c’è anche l’interesse della Premier League e del West Ham che poco tempo prima ha rubato appunto al Milan l’idea Fullkrug come ultimo tassello del proprio reparto. Dunque il Milan, come detto anche da Ibrahimovic nei giorni scorsi, non è più dell’idea di investire troppi soldi per un singolo giocatore e adesso Abraham, anche se tanto voluto da Paulo Fonseca, potrebbe inevitabilmente allontanarsi dall’orbita rossonera.