Mercato Milan, addio immediato per il giocatore? Una squadra su tutte lo desidera

Il Milan ha ben chiare le idee sul mercato in uscita. Ieri diversi giocatori non sono stati convocati per il match col Torino; uno di loro verso l’addio.

Ieri sera il Milan ha conquistato il primo punto stagionale contro il Torino. Morata, tra i nuovi acquisti, ha fatto il suo ingresso in campo incidendo fin da subito. Il mercato in entrata difatti per il Milan potrebbe anche considerarsi concluso ora. Come già affermato da Ibrahimovic però: “Il mercato chiude quando lo decido io”. Dunque occhio a quelle che possono essere delle chance last minute.

Sicuramente la trattativa per Koné, a centrocampo, sarà ancora viva e forse si guarda ad un’altra punta di riserva per l’attacco. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece ieri sera Fonseca ha dato un segnale forte ai propri giocatori. Pobega, Adli, Kalulu, Ballo Tourè, Nasti e Origi sono stati messi alle strette. Non sono stati convocati ieri ed hanno assistito al match dalla tribuna a San Siro. Tra questi nomi alcuni sono già vicini a nuovi club e tra loro Tommaso Pobega potrebbe presto lasciare il club.

Milan, Pobega verso l’addio: una squadra di Serie A forte su di lui

Tommaso Pobega era nelle considerazioni di Pioli fino a poco tempo fa. Con Paulo Fonseca in panchina la musica cambia. Molti giocatori sono stati messi alle strette e tra questi troviamo ora anche proprio Pobega. Il centrocampista con l’arrivo di Fofana potrebbe fare le valigie e andare verso altri lidi.

Come riporta oggi Il Secolo XIX su Tommaso Pobega c’è un’altra squadra italiana e si tratterebbe del Genoa. Il grifone difatti ha ceduto molti giocatori di spessore in questa sessione come Retegui e Gudmundsson e ora si ritrova a dover tappare diversi buchi in rosa. Il centrocampista italiano sarebbe dunque un obiettivo concreto per questa finestra estiva che è vicina alla sua conclusione; mancano difatti tredici giorni alla sua chiusura e il Milan dovrà svendere per ripulire la rosa.

Il grifone in questa prima giornata è uscito da un pareggio contro l’Inter, così come il Milan contro il toro. Il rossonero così potrebbe vestire presto rossoblu dato che al Milan ora c’è la concorrenza di Bennacer, Fofana e Loftus-Cheek nel suo ruolo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l’affare che porterebbe Pobega al Genoa dopo le esperienze col Torino e Spezia.