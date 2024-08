Mercato Milan, affare in chiusura: l’esubero lascia i rossoneri

La trattativa sarebbe ormai prossima alla chiusura: il Milan si appresta a concretizzare una nuova cessione.

In questa fase di mercato, il Milan si sta concentrando principalmente su quelle che potrebbero esseri gli affari in uscita. La società rossonera, infatti, è all’opera per cercare di sfoltire la rosa, liberandosi dei calciatori che non sono al centro dei piani tecnici e tattici di mister Paulo Fonseca.

Il Milan è alle prese con un lavoro alquanto arduo. L’obiettivo è quello di alleggerire il bilancio finanziario del club e di monetizzare il più possibile dalle cessioni. Il club lombardo vorrebbe provare a piazzare quanti più esuberi possibili per tentare di finanziarsi un ultimo colpo. Tra i giocatori rossoneri finiti in lista di sbarco, c’è anche Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Torino non rientra nei piani del tecnico e pertanto il Milan in queste ore si è messo alla ricerca della giusta soluzione, trovandola proprio nel campionato di Serie A.

Pobega al passo d’addio: resta in Serie A

L’addio di Tommaso Pobega in casa Milan sembra essere ormai solo una questione di tempo. Secondo quanto riportato dal giornalista, Gianluca Di Marzio, il suo futuro resta legato al campionato di Serie A. In queste ultime ore, c’è un club che ha deciso di intensificare i contatti con il Milan, portando la trattativa verso la chiusura. A fiondarsi con fermezza su Pobega è il Bologna.

Il club rossoblù avrebbe dato una forte accelerata alla propria corsa per il calciatore, portando l’operazione in stato avanzato. Tommaso Pobega avrebbe già mandato un chiaro segnale a Milan e Bologna, dando la sua disponibilità al trasferimento. D’altronde, il centrocampista classe 1999 avrebbe la possibilità di continuare a giocare la Champions League, magari stavolta da protagonista.

A recitare un ruolo chiave in questa vicenda è anche Vincenzo Italiano, tecnico rossoblù che Pobega ha avuto ai tempi dello Spezia. Quello del giocatore rossonero, infatti, sarebbe stato uno dei primissimi nomi fatti da Vincenzo Italiano per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Fattore che avrebbe convinto pienamente Pobega ad accettare Bologna come sua prossima destinazione. La società emiliana avrebbe ottenuto l’ok dal Milan nella notte tra giovedì e venerdì, pattuendo l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tutti i minimi dettagli sarebbero già stati definiti, nelle prossime ore verranno programmate le consuete visite medice e la firma del contratto.

Presto, a seguire Pobega verso lo scenario della cessione, dovrebbero essere anche Yacine Adli e Ismael Bennacer. Entrambi sono finiti nel mirino di alcuni club Arabi. Qualora il Milan riuscisse a concretizzare queste operazioni in uscita, tornerebbe alla carica per Manu Koné. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach resta un obiettivo concreto per il Diavolo, che conta di chiudere la propria campagna acquisti con un ultimo colpo in mediana.