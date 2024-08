Mercato Milan, affare in dirittura d’arrivo: Furlani sta limando i dettagli

La trattativa è in chiusura. Il Milan si appresta ad annunciare il terzo colpo di questo mercato estivo: i tifosi sono in estasi.

Dopo Morata e Pavlovic, il Milan sta preparando con cura il suo terzo colpo di mercato. La società rossonera a stretto giro dovrebbe definire anche l’acquisto di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, in uscita dal Tottenham, si avvicina sempre più al sul trasferimento sotto il vessillo del club rossonero.

La compagine lombarda in queste ore sta limando quelli che sono gli ultimissimi dettagli per chiudere l’operazione. La distanza tra le parti è davvero minima e questo lascia pensare che molto presto possa arrivare la tanto agognata fumata bianca da parte di dirigenti e tifosi rossoneri. Le due società, infatti, stanno intensificando i contatti per cercare di colmare un lievissimo distacco tra domanda e offerta.

Emerson Royal è ad un passo dal Milan: affare in chiusura

Con ogni probabilità del caso, sarà Emerson Royal il terzo colpo di mercato estivo del club rossonero. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro a casa Milan con l’agente del calciatore brasiliano per definire i dettagli dell’ingaggio. La società lombarda si sarebbe avvicinata ancor di più al terzino destro, diminuendo in maniera significativa la distanza dalle richieste del Tottenham.

Il gap tra domanda e offerta è appena di un milioni di euro. Il club rossonero avrebbe presentato un’offerta da 14 milioni di euro, mentre gli Spurs ne chiederebbero 15 più bonus. Insomma, la distanza è minima, la chiusura è più vicina che mai. La sensazione è che presto possa si arrivi ad un’intesa totale. A recitare un ruolo fondamentale nella trattativa e lo stesso calciatore brasiliano, che arde dal desiderio di vestire la maglia rossonera del Milan. Per il terzino sarebbe pronto un contratto quinquennale da 3 milioni a stagione.

Il club lombardo, di fatto, già da tempo ha un accordo economico con Emerson Royal, aspetto che sta facendo la differenza nella trattativa con gli Spurs. Il Milan dovrebbe definire l’operazione nei prossimi 2/3 giorni. L’arrivo del terzino brasiliano potrebbe mettere alla porta Davide Calabria, diventato oggetto del desiderio del Galatasaray. Il capitano rossonero è in scadenza nel 2025 e attualmente le negoziazioni per il suo rinnovo sono in stand-by.

Per quanto riguarda sempre il fronte delle entrate, il Milan resta con gli occhi fissi su Tammy Abraham. La società rossonera avrebbe scelto il centravanti inglese classe 1997 come prossimo colpo da mettere a segno. Il giocatore della Roma avrebbe aperto all’ipotesi di un suo trasferimento a Milano, mettendo da parte le offerte dalla Premier League di West Ham ed Everton. Il club rossonero vorrebbe convincere la Roma a cederlo sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Di conseguenza, il suo approdo metterebbe sul mercato Luka Jovic.