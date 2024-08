Il mercato rossonero potrebbe riservare un ultimo colpo durante gli ultimi giorni per la gioia dei tifosi.

Il campionato del nuovo Milan di Fonseca non è iniziato come si aspettavano i tifosi, ma nulla è perduto. Nel debutto stagionale i rossoneri non sono andati oltre il 2-2 nel match casalingo contro il Torino. Allo stesso tempo, l’esordio del tecnico portoghese sulla panchina del Diavolo, poteva avere risvolti ben più negativi. Sotto di due reti all’89esimo il Milan è riuscito è riacciuffare il pareggio nei minuti finali, dimezzando lo svantaggio con il gol di Morata e trovando il pareggio con la zampata decisiva di Okafor.

Ora a Milanello si prepara la trasferta di Parma, in programma sabato 24 agosto alle ore 18:30. Vi sarà dunque un’altra possibilità per conquistare i primi tre punti dell’era Fonseca e arrivare di slancio ai successivi impegni di campionato. Nelle prossime sfide, ci sarà spazio anche per vedere in azione i nuovi acquisti del mercato rossonero, che al momento ha visto l’arrivo di Pavlovic, Fofana, Emerson Royal e Morata. In questi ultimi giorni la società cercherà di regalare a Fonseca il quinto e ultimo innesto, per poi concentrarsi appieno sulla stagione che verrà.

Milan, pronta l’offerta per Koné a centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sta spingendo per chiudere l’ultimo acquisto del suo calciomercato: Manu Koné. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile offerta da parte del club di Via Aldo Rossi di circa 16 milioni di euro per portare il centrocampista a Milano. Il classe 2001, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach piace molto a Zlatan Ibrahimovic che starebbe spingendo per convincere il giocatore a vestire la maglia del Milan. Due però sono le principali condizioni da soddisfare: l’accordo con il club tedesco sotto i venti milioni di euro e la partenza di qualche giocatore in mezzo al campo.

Il valore del giocatore francese si aggira proprio intorno ai 20 milioni di euro, ragion per cui il Milan spera di trovare un accordo con il giocatore per poi poter chiudere l’operazione a ribasso. Inoltre, come detto in precedenza, c’è bisogno di fare spazio in rosa e i possibili indiziati sono Pobega e Adli, entrambi fuori dai piani di Fonseca.

Al momento stiamo parlando di una trattativa difficile, ma non impossibile. Koné è dotato di grande forza fisica e lo ha dimostrato anche nel corso delle edizioni delle Olimpiadi parigine, in cui ha collezionato 4 presenze con la sua Francia. Il giocatore, viste le doti fisiche e tecniche, potrebbe avere un gran impatto sul nostro campionato, come successo anche con Loftus-Cheek.