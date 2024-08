Mercato Milan, Furlani è pronto al doppio affare: Fonseca gongola

Giorgio Furlani avrebbe due colpi in canna prima della chiusura di questa finestra di calciomercato: Fonseca può sorridere.

Il Milan vuole chiudere in bellezza la propria campagna acquisti estiva. Dopo Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, la società rossonera avrebbe tutte le intenzioni di consegnare a mister Paulo Fonseca altri due nuovi rinforzi funzionali al suo progetto tecnico tattico. L’idea è quella di alzare ulteriormente i giri del motore della mediana.

In questo senso, il club starebbe muovendo dei passi decisi, ma il tutto è connesso necessariamente alle operazioni in uscita proprio in quel reparto. Al momento, a fare spazio nello slot legato al centrocampo è Yacine Adli, prossimo dal passare alla Fiorentina. Il francese si trasferirà alla Viola in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Dopo Adli, potrebbe essere la volta di Bennacer. La cessione dell’algerino permetterebbe al Milan di mandare in porto un doppio colpo prima della fine del mercato.

Furlani è pronto al doppio colpo

Dopo aver praticamente piazzato Adli, il Milan adesso è in attesa dell’offerta giusta da parte di un club dell’Arabia per assecondare le esigenze di Ismael Bennacer. Nel caso in cui arrivasse la giusta proposta per l’ex Empoli, la società lombarda potrebbe far prendere sempre più quota l’idea di mettere a segno un doppio colpo.

Per adesso, il Milan sembrerebbe essere a buon punto per quanto riguarda il giovane Silvano Vos dell’Ajax. Secondo Matteo Moretto, il club rossonero sarebbe in procinto di concludere la trattativa. L’affare dovrebbe costare al Milan intorno ai 3 milioni più bonus. Gli olandesi avrebbero sciolto le riserve dopo l’ultima offerta dei rossoneri, presentata nella giornata di ieri.

Il centrocampista olandese classe 2005 dovrebbe dividersi tra prima squadra e Milan Futuro, iniziandosi così a farsi le cosiddette ossa in un campionato ostico come la Serie C. Vos sarebbe atteso in Italia nelle prossime ore. Mentre la firma sul contratto dovrebbe avvenire per giovedì. Il centrocampista dovrebbe legarsi al Diavolo per cinque stagioni. Qualora dovesse arrivare anche l’addio di Ismael Bennacer, il Milan porterebbe in stato avanzato anche i contatti per Manu Koné del Borussia Moenchengladbach.

Il Milan sarebbe già avvantaggiato nella corsa al giocatore, avendo ottenuto già un accordo con l’entourage del giocatore in merito all’ingaggio. Il centrocampista francese, infatti, avrebbe gradito le avance del Diavolo, facendo intendere di essere disposto a vestire i colori rossoneri. Negli ultimi giorni di calciomercato, Ibrahimovic e Furlani tenteranno di capire se la compagine di Bundesliga sia disposta ad abbassare le proprie pretese economiche, decidendo di accettare anche un’offerta da 15 milioni rispetto agli iniziali 25 richiesti. Un’altra opzione per il centrocampo potrebbe essere lo svincolato Adrien Rabiot, il cui nome si starebbe insistentemente facendo largo nelle ultime valutazioni di mercato del Milan.