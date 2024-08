Mercato Milan, i rossoneri tornano sul pupillo di Fonseca: Furlani vuole accontentare il tecnico

Il Milan sarebbe ritornato sulla pista che porta ad un vecchio pallino di mercato di Paulo Fonseca: Giorgio Furlani vuole accontentare il tecnico.

I movimenti di mercato del Milan potrebbero non essere ancora finiti. Dopo Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, la società rossonera vorrebbe alzare il valore della rosa a disposizione di Paulo Fonseca con un ultimo innesto. Il club vuole puntellare ancor più il proprio roster con un nuovo acquisto a centrocampo. Il principale nome per rinforzare la mediana resta quello di Manu Koné.

Allo stesso tempo, il Milan starebbe facendo un’altra tipo di valutazione per il centrocampo, ritornando su un giocatore che tanto piace a Paulo Fonseca. Non solo Manu Koné, il Milan sarebbe nuovamente tornato sulle tracce di un pallino di Paulo Fonseca. Giorgio Furlani, di fatto, sarebbe disposto ad accontentare l’allenatore portoghese, facendo un tentativo per Yusuf Yazici. Potrebbe essere lui l’opzione last-minute di questi ultimi giorni di mercato del Milan.

Il Milan torna sul pallino di Fonseca: Furlani ci prova

Oltre a Manu Koné, il Milan starebbe seguendo con grande interesse anche Yusuf Yazici. Questa è l’ultima indiscrezione arrivata dalla Turchia, o meglio, da ‘Sporx’. Il centrocampista classe 1997 potrebbe rappresentare una concreta opportunità di mercato per il Milan, dato che è attualmente svincolato dopo la sua esperienza al Lille.

Yusuf Yazici intriga il Milan per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per la sua duttilità tattica. Il calciatore turco, cresciuto nel settore giovanile del Trabzonspor, può essere impiegato da trequartista, punta centrale ed ala destra.

Il giocatore piace molto a mister Paulo Fonseca, che lo ha allenato in occasione della sua avventura al Lille. Il Milan, però, non è l’unico club ad aver segnato il nome di Yusuf Yazici nella propria agenda. Sul trequartista ci sarebbe anche il Nizza, ma per ora si tratterebbero solo di semplici sondaggi.

Tuttavia, l’arrivo di quello che sarebbe il quinto rinforzo estivo è condizionato dai movimenti in uscita. Prima di poter chiudere un nuovo colpo a centrocampo, il Milan deve obbligatoriamente piazzare gli esuberi dello stesso reparto. Uno di questi è Ismael Bennacer, il cui futuro sembra essere indirizzato verso l’Arabia Saudita.

Il centrocampista ha già da tempo comunicato al Milan di voler trasferirsi nella Saudi Pro League, ma al momento non sarebbe ancora attivata alcuna offerta per l’algerino. Se dovesse concretizzarsi il suo addio, il Diavolo andrebbe in forte pressing su Manu Koné. Prima della chiusura del mercato, il Milan potrebbe provare a tentare di fare qualche modifica anche in attacco, ma solo in caso di addio di Jovic.