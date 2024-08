Mercato Milan, Ibra vs Fonseca: possibile un nuovo innesto

L’attuale dirigente rossonero e il tecnico portoghese hanno idee differenti rispetto al mercato: Ibra è stato molto chiaro in conferenza.

Il nuovo campionato di Serie A è ormai cominciato: il nuovo Milan targato Paulo Fonseca è sceso in campo ieri sera a San Siro contro il Torino, portando a casa un solo punto. I rossoneri hanno agguantato il pareggio nei minuti finali del match: sotto di due reti, il Milan ha pareggiato prima con Morata e poi con Okafor, entrambi subentrati dalla panchina. Un inizio non positivo quello della squadra rossonera, ma nemmeno negativo, considerato che si trovava sotto di due reti a pochi minuti dalla fine del match.

Il campionato è cominciato, a discapito di un calciomercato che deve ancora terminare: la sessione estiva di mercato chiuderà i battenti il 30 agosto e i club hanno ancora poco meno di un paio di settimane per chiudere ulteriori trattative, sia in entrata che in uscita. In questa finestra di mercato, il Milan ha messo a segno quattro colpi in entrata: Pavlovic e Emerson Royal in difesa, Fofana a centrocampo e Morata in attacco. I tifosi rossoneri si devono aspettare altri colpi? Ibra fa pensare di sì, per Fonseca invece il mercato è chiuso.

Mercato Milan, Ibrahimovic tiene viva l’idea di un nuovo innesto

Alla vigilia del match tra Milan e Torino, Paulo Fonseca era intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti; il tecnico portoghese aveva dichiarato che con l’arrivo di Fofana si può considerare il mercato del Milan chiuso. Ibrahimovic, però, non è dello stesso pensiero e ha aperto uno spiraglio per un ulteriore innesto, il centrocampista Konè.

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto rossonero, Fofana, Ibrahimovic ha dichiarato che il calciomercato del Milan chiude quando lo dice lui e che attualmente il Milan è al sesto giorno dei sette per arrivare al completamento della rosa. Un messaggio importante quello dell’ex attaccante rossonero, che da quando è entrato in dirigenza ha un peso maggiore nelle decisioni che il club assume.

Lo stesso Ibrahimovic ha confermato che il Milan sta seguendo la pista Konè, centrocampista francese classe 2001 di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Ibra lascia libero un posto, che potrà essere riempito qualora i rossoneri dovessero vendere uno o due centrocampisti della rosa attuale. Pobega e Adli sono i nomi che più possono lasciare Milano a breve. In 12 giorni, tutto può succedere.