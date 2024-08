Mercato Milan, il calciatore apre alla cessione: volontà chiara sulla destinazione

Calciomercato Milan, il centrocampista ha aperto alla cessione: ecco in quale squadra sarebbe disposto a giocare.

Il calciomercato del Milan non si è ancora concluso e alcune situazioni all’interno del club rossonero verranno risolte nel rush finale di mercato. Dopo gli arrivi di Morata, Fofana, Pavlovic ed Emerson Royal, la dirigenza sarebbe disposta a cedere qualche giocatore, considerato poco funzionale all’interno del proprio sistema di gioco da parte di Fonseca.

Tra questi figurano alcuni profili e in difesa e a centrocampo. Nella retroguardia, infatti, è stato reso ufficiale il passaggio di Kalulu alla Juventus in prestito. A centrocampo c’è da trovare una nuova sistemazione e per Pobega e per Adli. I due, con l’arrivo di Fofana sono completamente chiusi da Reijnders e Bennacer sulla mediana e da Loftus-Cheek oltre che da Okafor sulla trequarti. Pertanto il loro futuro sembra esser sempre più lontano da Milanello.

Tommaso Pobega sembra esser sempre più vicino al Bologna di Vincenzo Italiano mentre per Yacine Adli la situazione è molto più complessa. Il calciatore francese ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia rossonera ma ciò non è bastato per garantire la sua permanenza al Milan. Per questo motivo, fuori dal progetto dell’allenatore, ha deciso di aprire alla cessione ma solo a determinate condizioni.

Cessione Adli, c’è l’offerta dell’Al-Shabab: la situazione

Adli è arrivato al Milan nel 2021 dal Bourdeaux in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro: operazione prontamente messa a segno dalla società milanista, molto fiduciosa nelle potenzialità del calciatore. Nonostante si sia identificato spesso come tifoso prima che calciatore del Milan, non è mai riuscito a caricarsi sulle spalle la squadra.

Per questa ragione, se con Pioli non è riuscito ad esprimersi nonostante le occasioni concessegli, Fonseca ha ritenuto di liberare il calciatore entro la fine del mercato. Il numero 94 ha ceduto alla volontà del club ma solo alle condizioni stabilite dal calciatore. Adli avrebbe espresso la forte volontà di rimanere in Europa e di non considerare, di conseguenza, la corte di club della Saudi Pro League.

L’Al-Shabab, unico club che ha presentato un serio interesse nei suoi confronti, è stato tagliato fuori dalle possibilità del francese che vorrebbe occupare un posto in una squadra che possa avere delle ambizioni tali da poter convincerlo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni di euro con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2026.