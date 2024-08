Mercato Milan, il DS blocca ancora tutto: “Non vogliamo lasciarlo andare”

Il Milan è seriamente interessato al centrocampista. Sarebbe il rinforzo perfetto per Paulo Fonseca, ma ancora una volta il club ha messo un muro.

Il Milan sta lavorando agli ultimi tasselli da inserire in rosa per completarla con cognizione e qualità. È risaputo che dopo gli acquisti di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal manca il famigerato centrocampista per rinforzare la mediana. Il nome c’è, lo conosciamo tutti come ben detto da Fonseca nella conferenza stampa post Milan-Monza. È Youssouf Fofana il grande sogno di mercato del Diavolo per un centrocampo di qualità e quantità. La trattativa è sempre in corso col Monaco, e pare che il Milan si sia spinto ad offrire sino a 20 milioni di euro, bonus compresi, per lui.

Un’offerta più che degna secondo Ibrahimovic e Furlani, dato il contratto in scadenza nel 2025. Ma ancora nulla si è sbloccato, con il Monaco fermo sulla richiesta, abbassata, di 25 milioni. E contemporaneamente il Milan sta pensando non solo a Fofana per migliorare il suo centrocampo. Nella mente della dirigenza si è fatta strada una pista che piace moltissimo ai tifosi rossoneri. Non un’alternativa al francese, ma un profilo per completare il reparto in maniera rigorosa.

Parliamo di Lazar Samardzic, il serbo da tempo voglioso del salto di qualità. Prima Inter, poi Napoli, non ha mai raggiunto il palcoscenico sperato. Il Milan ci sta pensando con forza, ma ha trovato l’altissimo muro dell’Udinese. Con il giocatore e con l’entourage era tutto fatto, ma l’operazione si è arenata dopo la richiesta dei friulani di 25 milioni di euro. Per molti, è un’operazione da chiudere a fine mercato, ma per l’Udinese le cose stanno diversamente.

Samardzic al Milan? Ancora muro dell’Udinese

Nani, DS dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa prima della presentazione di Alexis Sanchez. Gli è stato proprio chiesto di Samardzic e della sua possibile partenza. Il dirigente ha innanzitutto confermato l’interesse di un club, che è facile intuire sia il Milan. Ma poi ha posto un paletto bello grosso. Si è così espresso Nani in merito:

“Samardzic è un giocatore tra i più richiesti, c’è qualche richiesta di informazioni in Italia… possiamo dire Italia del nord (ride ndr). Però la nostra idea è quella di mantenere in rosa i giocatori migliori, a meno di offerte soddisfacenti per tutti, ma non c’è volontà da parte nostra di lasciarlo andare facilmente. In quel ruolo comunque iniziamo ad avere qualche giocatore buono, uno lo presentiamo oggi”.